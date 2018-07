TASR

Dnes o 16:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní FORTUNA LIGA: V Michalovciach chcú opäť úspešnú sezónu

Zverenci trénera Šoltisa chcú súperiť o prvú šestku Fortuna ligy.

Tlačová konferencia futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce pred štartom novej sezóny futbalovej Fortuna ligy 2018/2019 v Michalovciach 18. júla 2018. Na snímke tréner MFK Zemplín Michalovce Anton Šoltis. — Foto: TASR - Roman Hanc

Michalovce 18. júla (TASR) - K rekonštrukcii vnútorných priestorov štadióna, ale aj hráčskeho kádra došlo vo fortunaligovom futbalovom klube MFK Zemplín Michalovce. Podľa trénera Antona Šoltisa je kvantita hráčov nahradená kvalitou. Jeho zverenci chcú v novej sezóne nadviazať na predošlú a súperiť o prvú šestku Fortuna ligy.

"Mojou vnútornou ambíciou je, aby sme sa opäť posunuli o krok vyššie, čo znamená bojovať o prvú šestku. Minulá sezóna bola pre nás úspešná a verím, že úspešná bude aj nasledujúca. Určite bude náročná, ale musíme si dávať vyššie ciele," uviedol Šoltis.

Michalovčania sa v sezóne 2017/2018 neprebojovali do prvej šestky tabuľky, v spodnej časti tabuľky však patrili k najlepším tímom. V kádri došlo medzičasom k výraznému pohybu, zatiaľ najmä von. "Odišlo nám deväť hráčov a zatiaľ prišli iba štyria, preto je potrebné, aby sme kvantitu nahradili kvalitou. Samozrejme, vychádzame z možností klubu, preto angažovanie nových hráčov trvá trochu dlhšie," poznamenal Šoltis na margo hráčskeho kádra. Michalovský kormidelník sa naďalej bude môcť spoľahnúť na skúseného Igora Žofčáka, zo známejších mien posilnil mužstvo Blažej Vaščák.

Tím sa v nedávnom období pripravoval na prvý zápas novej sezóny, ktorý mal odohrať doma proti Žiline. Pre opatrenia súvisiace s infekciou osýpok, pre ktoré sú v Michalovciach zakázané verejné akcie, však došlo k jeho preloženiu na zatiaľ neznámy termín. "Poviem pravdu, že v stave, v akom sme, nás to celkom potešilo. V uplynulom týždni sme sa takpovediac zbierali. Vďaka preloženiu zápasu so Žilinou budeme mať viac času dať sa dokopy, potrénovať. Na náhradnom termíne sa dohodneme so Žilinou, zrejme to bude v prvej polovici augusta," prezradil Šoltis. Domovský stánok futbalistov MFK Zemplín Michalovce prešiel medzičasom rekonštrukciou vnútorných priestorov, najmä kabín.