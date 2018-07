TASR

Dnes o 15:31 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fotovoltici: Novela o obnoviteľných zdrojoch je o podpore distribučiek

Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu sú v novele zákona len dve pozitíva. Jedným je zavedenie inštitútu lokálneho zdroja do 500 kW, ktorý nemusí byť pripojený na sústavu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 18. júla (TASR) – Novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) je skôr o podpore distribučných spoločností ako o podpore obnoviteľných zdrojov. Uviedol to v stredu na pracovných raňajkách s novinármi výrobca z OZE a zástupca Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) Ján Karaba. Navrhovaná právna úprava podľa neho vyhovuje distribučkám, môže však byť likvidačná pre výrobcov elektriny.

Podľa Karabu sú v novele len dve pozitíva. Jedným je zavedenie inštitútu lokálneho zdroja. Ten hovorí, že ak vznikne lokálny zdroj do 500 kW, nemusí byť pripojený na sústavu. Dodal, že ide priamo o návrh SAPI s tým, že z pohľadu európskej smernice je súčasné nastavenie ešte stále nedostačujúce.

Druhým pozitívom je podľa neho aukčný systém. Pre nové väčšie výkony nad 500 kW sa po novom zavedie aukcia, v ktorej si štát vyberie zariadenie pre výrobu elektriny z OZE, ktoré podporí. Konečná cena bude výsledkom súťaže. "Aukčný systém, keď niekto zavedie, to ešte nie je výhra sama o sebe. Tie aukčné systémy sú veľmi zložité," upozornil Karaba. Skonštatoval, že pripomienky SAPI k novele zákona neboli zodpovedané dostačujúco.

Súčasná podoba novely je podľa neho skôr zákonom o nepodpore obnoviteľných zdrojov a o podpore distribučných spoločností. "Drvivá väčšina novely zákona v skutočnosti rieši distribučky," priblížil zástupca SAPI.

Novela obsahuje aj inštitút neoprávneného dodávania do sústavy, pri ktorom vzniká povinnosť výrobcov mať zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy. Na základe tejto zmluvy musia platiť poplatok, tzv. G-komponent. Týmto spôsobom sa má podľa Karabu obísť rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR. Ten konštatoval, že povinnosť výrobcov elektriny uhrádzať určité platby za prístup do distribučnej sústavy vzniká v zmysle zákona o energetike len na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy.

Zavedenie G-komponentu priamo do zákona diskriminuje slovenských výrobcov elektriny medzi sebou a tiež domácich voči zahraničným, poznamenal Róbert Zelenay, manažér regulácie a riadenia obchodných aktivít Slovenských elektrární. "Všetky krajiny okolo nás, nikto nemá zavedený takýto poplatok," podotkol s tým, že na Slovensku pri takýchto opatreniach už nikto nebude chcieť stavať. "Keď bude chcieť od nás Európska komisia, aby sme budovali obnoviteľné zdroje na úrovni 30 %, v celej Európe sa môžu budovať zdroje, len na Slovensku sa nezačnú," upozornil.

G-komponent je platba za prístup do distribučnej siete, ktorú distribučné spoločnosti odôvodňujú vzniknutými nákladmi, uviedol Karaba. Podľa neho však žiadne takéto náklady nie sú, pretože tie zaplatili výrobcovia elektriny pri pripojení zdroja do siete. "A za to si mala distribučka vyfinancovať rozšírenie siete, všetky možné technické úpravy siete," zdôraznil, pričom vyzval distribučné spoločnosti, aby ozrejmili, aké náklady im vznikajú.