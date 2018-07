TASR

Duel 1. kola Fortuna ligy medzi Michalovcami a Žilinou odložili

Stalo sa tak pre epidémiu osýpok.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 18. júla (TASR) - Zápas 1. kola futbalovej Fortuna ligy 2018/19 medzi MFK Zemplín Michalovce a MŠK Žilina odložili pre epidémiu osýpok na neurčito. Informoval o tom žilinský klub na oficiálnom webe.

"Šošoni" si tak predĺžia letnú prípravu o týždeň dlhšie a novú sezónu začnú na Štadióne MŠK Žilina, keď ich prvým duelom v nej bude až v sobotu 28. júla zápas proti Nitre. Ten bude mať začiatok o 18.30 hod. Vedenie MŠK Žilina i celý tím vedeli už dlhšie o mimoriadnej situácii v okolí Michaloviec, ktorá si vyžiadala zrušenie viacerých prípravných zápasov MFK Zemplín. Športový manažér Karol Belaník tak spolu s trénermi musí narýchlo reagovať na odložený duel.

"Mali sme sprievodné informácie, že zápas je ohrozený vzhľadom na karanténu a rozširovanie epidémie osýpok v okolí Michaloviec. Dnes máme informáciu, že do 31. júla je zákaz organizovania verejných a športových podujatí v meste Michalovce a zrejme aj v okolí. Budeme na to musieť reagovať, zápas sa teda neodohrá a stretnutie sa musí preložiť na termín po 31. júli. Samozrejme, je problém narýchlo nájsť súpera na prípravný duel. Hľadáme alternatívu, bolo by dobré mať zápas vo víkendovom termíne, no všetky súťaže v okolí rovnako začínajú. Spravíme maximum, aby sme odohrali nejaký prípravný zápas," prezradil po zverejnení informácii športový manažér "žltozelených".