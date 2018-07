TASR

Dnes o 14:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní EK zaregistruje iniciatívy o stálom občianstve a boji proti hladu

Hlavným cieľom iniciatívy Trvalé občianstvo Európskej únie je zaručiť, aby európske občianstvo a s ním spojené práva neboli po získaní možné stratiť.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Brusel 18. júla (TASR)- Európska komisia v stredu rozhodla o registrácii dvoch nových európskych občianskych iniciatív. Jedna z nich žiada trvalé občianstvo Európskej únie a druhá má za cieľ zastaviť hladovanie ôsmich percent európskeho obyvateľstva.

Hlavným cieľom iniciatívy "Trvalé občianstvo Európskej únie" je zaručiť, aby európske občianstvo a s ním spojené práva neboli po získaní možné stratiť. Organizátori uvádzajú najmä kontext brexitu a budúcu stratu občianstva EÚ a práv, ktorej budú čeliť občania Spojeného kráľovstva po odchode svojej krajiny z Únie.

Kolégium komisárov sa v stredu rozhodlo zaregistrovať aj iniciatívu s názvom "Zastavme hladovanie ôsmich percent európskeho obyvateľstva". Tá má za cieľ podnietiť vlády členských krajín EÚ k tomu, aby sa zaoberali problémom hladu. Jej organizátori zdôrazňujú zodpovednosť vlád za odstránenie tohto problému a vypracovali podrobný zoznam opatrení, ktoré má Európska komisia preskúmať a následne predložiť aj príslušné legislatívne návrhy.

Medzi navrhované opatrenia patria vytvorenie programu potravinových známok, reforma trhov s poľnohospodárskymi derivátmi a nový systém klasifikácie pre potravinový odpad.

Rozhodnutie eurokomisie zaregistrovať obe iniciatívy sa týka iba právnej prípustnosti návrhov, Európska komisia zatiaľ neanalyzovala ich obsah. Iniciatíva o protihladových opatreniach bude zaregistrovaná 19. júla a iniciatíva o trvalom občianstve 23. júla 2018.

Organizátori oboch iniciatív budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. To znamená získať najmenej milión platných podpisov pochádzajúcich z najmenej siedmich členských štátov Únie. Komisia sa po zozbieraní a odovzdaní potrebného počtu podpisov bude musieť do troch mesiacov vyjadriť a poskytnúť odpoveď, či bude alebo nebude konať. Exekutíva EÚ musí v oboch prípadoch svoje rozhodnutie vysvetliť.

Európske iniciatívy občanov zaviedla Lisabonská zmluva. Občania môžu využívať tento nástroj na ovplyvňovanie tvorby politiky od apríla 2012. Ich iniciatívy však nesmú byť mimo rámca právomocí Európskej komisie predkladať návrhy právnych aktov, nesmú predstavovať zjavné zneužitie práva a rovnako nesmú byť dehonestujúce alebo šikanujúce a v rozpore so základnými hodnotami Únie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)