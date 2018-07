Nikoleta Bugalová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chlapec zacítil v autobuse čudný zápach. Vďaka vnímavému nosu je dnes hrdinom

Jedenásťročný chlapec hrdinom, tento chlapec zachránil životy len vďaka svojmu geniálnemu čuchu.

NEW JERSEY 20. júla (Dobré noviny) - Rocco Arcese je štvrták na základnej škole v New Jersey. Tak, ako každé ráno, aj v posledný deň školského roku nastúpil na školský autobus.

Foto: Repro Foto Youtube

V to ráno sa jedenásťročný chlapec postavil na autobusovú zástavku a čakal na autobus. Nikdy by mu nenapadlo, že v tento deň sa stane hrdinom a zachráni životy. Nastúpil a myslel si, že cesta bude prebiehať tak ako iné dni počas roku. No autobus prešiel len 300 metrov, keď v tom Rocco zacítil čudný zápach a pochopil, že niečo nie je v poriadku. Zacítil niečo ako spálený kaučuk a vedel, že sa niečo deje. Preto si povedal, že to pôjde povedať vodičovi autobusu. „Kričal som: Musíme hneď odísť,“ uviedol chlapec.

Foto: Repro Foto Youtube

Po pár minútach plamene pohltili celý autobus. Rocco mal pravdu a práve vďaka nemu sa nikto nezranil. Príčina požiaru bola, že v motorovom priestore na prednej časti vozidla došlo k mechanickému problému. Plamene zničili všetko. Počas hasenia požiaru Rocco okamžite zavolal svojej mame, že potrebuje, aby pre neho prišla. Po príchode bola zastavená policajtmi, ktorí jej kládli rôzne otázky. „Policajti mi oznámili, že môjmu synovi sa nič nestalo, že je v bezpečí a je veľmi odvážny a statočný. Veľmi som sa o neho bála, no zároveň som sa cítila ako hrdá matka. Nie som veľmi prekvapená jeho reakciou, viem, že sa nebál. Je to taký typ dieťaťa. Som veľmi rada, že tam neboli žiadne iné deti,“ povedala jeho mama.

Foto: Facebook

Dva týždne potom, ako sa nehoda stala, požiarne oddelenie Mahwah pridalo a zdieľalo fotku na Facebook s odkazom:

„Rocco sa stal čestným mahwanovským hasičom. Toto ocenenie dostal od šéfa požiarníkov Warneta. V ten deň, kedy bol celý autobus ohrozený, Rocco automaticky reagoval, povedal vodičovi nech okamžite zastaví, že musia vystúpiť. Roccovi vďačíme za to, že nikto z posádky nebol zranený. Vítame Rocca u nás, berieme ho ako člena posádky a tešíme sa na spoluprácu s ním.“

Foto: Facebook

Rocco dostal za svoj výkon aj množstvo ocenení. Je to veľmi odvážny mladý muž. Prajeme mu veľa úspechov.