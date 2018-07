TASR

Na Slovensku bude pôsobiť prvých sedem profesionálnych rozhodcov

Tých angažoval Slovenský futbalový zväz (SFZ), ktorý ich má zmluvne viazaných na 3,5 roka.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 18. júla (TASR) - Na Slovensku bude od novej sezóny pôsobiť prvých sedem profesionálnych futbalových rozhodcov. Tých angažoval Slovenský futbalový zväz (SFZ), ktorý ich má zmluvne viazaných na 3,5 roka. V rozhovore pre oficiálny web SFZ ich výber, povinnosti či platy vysvetlil predseda komisie rozhodcov Marián Ružbarský.

V prvej sedmičke slovenských rozhodcov profesionálov sú Martin Dohál z Trenčianskej Turnej (vek 31 rokov), Filip Glova z Košíc (30), Ivan Kružliak z Bratislavy (34), Boris Marhefka z Banskej Bystrice (30), Bystrík Nemček z Dolného Kubína (30), Michal Očenáš zo Žiliny (27) a Peter Ziemba z Prešova (29).

Na margo motivácie SFZ pre tento krok Ružbarský uviedol: "Bolo by lacné povedať, že preto, lebo je to celosvetový trend. Vychádzame z toho, že futbal u nás hrajú v profesionálnych kluboch profesionálni hráči, logicky nám tam chýbal zásadný profesionálny činiteľ – rozhodca. Mali sme informácie z krajín, kde tento krok urobili už pred pár rokmi, teda z Anglicka, Talianska, Španielska, ale ich skúsenosti sa nedali len tak preklopiť k nám. Predsa len, sú tam iné ekonomické možnosti, iné zázemie, iné športové i spoločenské prostredie. No po vyhodnotení všetkých faktov sme sa rozhodli pre tento, myslím si, že progresívny krok."

SFZ dal vybraným rozhodcom výhodné ponuky. "Každý z chlapcov, ktorý dostal túto možnosť, mal svoje zamestnanie – obchodný zástupca, manažér v kozmetickej firme, logistik, manažér v reštaurácii, obchodný zástupca, konzultant v IT firme, policajt. Vychádzali sme z toho, že naša ponuka je lepšia. Jednak tým, že profesionálny rozhodca sa môže venovať výlučne futbalu, respektíve svojej robote v ňom. A potom aj možnosťou solídneho zárobku. Ponuku dostali chlapci do 35 rokov, pretože majú perspektívu desať – dvanásť rokov rozhodovať v našej najvyššej súťaži, väčšina z nich cez listinu FIFA aj na medzinárodnom fóre. To je ďalšia výzva a ďalšia možnosť finančného bonusu."

Plat rozhodcov bude pozostávať z troch zložiek: "Rozhodcovia budú zamestnancami SFZ. K 1. júlu už podpísali štyria zmluvy, dvaja ich majú nachystané k 1. augustu a jeden k 1. septembru. Ich mzda má tri časti – fixný základ, pohyblivá zložka, odmeny za zápasy. Prvá garantuje 900 eur, druhá by pri stopercentnom plnení povinností mala byť tiež nemenná 600, pri tretej je za zápas 680 eur v hrubom. Profesionálni rozhodcovia by mali byť v permanencii prakticky každý víkend, respektíve dvakrát do mesiaca v najvyššej súťaži, raz v II. lige a využívaní budú aj pri mládežníckych stretnutiach. Samozrejme, že pri obmedzení delegácií pre chyby im budú strhnuté nejaké sumy a o ďalšiu čiastku prídu práve preto, že nebudú rozhodovať. K plneniu povinností patrí tréning, regenerácia či kontrola hmotnosti, nadváha je neprípustná!"

Zmluvy znejú na 3,5 roka. "Znamená to, že pri predpokladanej 'službe' do naplnenia vekového limitu by to boli tri pracovné kontrakty. Dva mesiace pred koncom zmluvy budú informovaní o svojej budúcnosti, či dostanú na podpis dohodu na ďalšie obdobie alebo nie," doplnil Ružbarský, podľa ktorého arbitri, ktorí sa medzi "profíkov" nedostali, reagovali pragmaticky: "Pragmaticky. Bola tam veková hranica, od ktorej sa odrážala možnosť perspektívy. Samozrejme, uprednostnenie napríklad lekárskeho povolania či výkonu policajnej služby zo strany rozhodcu nemohlo nikoho prekvapiť. Takže celkom racionálne sa vykryštalizovala táto skupina aj s potenciálnymi ďalšími kandidátmi."

SFZ by rád počet rozhodcov profesionálov zvýšil. "Radi by sme sa dostali na desať mužov. Vo výhľade sú Peter Kráľovič a Adam Somoláni, máme zmapovaných aj ďalších kandidátov. Podľa nás by desať profesionálnych rozhodcov na potreby špičkových slovenských súťaží malo stačiť. Pri tejto aktivite treba povedať, že aj komisia rozhodcov sa bude plne profesionalizovať. Vychádzame z rovnakej premisy, že pri zápase na tej najvyššej úrovni je potrebné, aby všetky zložky, ktoré ho zabezpečujú, mali požadovaný profesionálny level," uzavrel Ružbarský.