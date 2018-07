TASR

Dnes o 13:04 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní ŠAMAN Z PIEŠŤAN: Za údajným liečiteľom chodia Rómovia z celého sveta

Čakajú na neho už týždeň na bývalom cintoríne, dnes Pažitskom parčíku.

Na snímke skupina Rómov v Pažitskom parku v Piešťanoch 18. júla 2018, kde pôsobí údajný liečiteľ. Povesť o jeho zázračných schopnostiach láka na toto miesto Rómov zo širokého okolia. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Piešťany 18. júla (TASR) – Za liečiteľom, ktorý má byť údajným prevtelením Ježiša Krista a má zázračnú uzdravujúcu silu, začali chodiť aktuálne do Piešťan Rómovia zo Slovenska, ale najmä z Čiech, Rakúska či Švédska. Čakajú na neho už týždeň na bývalom cintoríne, dnes Pažitskom parčíku. Každodenná prítomnosť sto až dvesto ľudí znepokojuje obyvateľov okolitých domov i Piešťancov, preto má pod drobnohľadom toto spontánne zhromaždenie mestská i štátna polícia, u primátora zasadá pravidelne bezpečnostná rada.

Na "liečiteľa" čakajú Rómovia od rána, modlia sa, veria, že im dokáže prinavrátiť zdravie. "Takýto dar od boha po tom, ako uvidel Pannu Máriu, zrazu pocítil jeden Piešťanec. Vraj vyliečil jedno dieťa a na základe toho sa fáma rozšírila po rómskej komunite. Rýchlejšie ako cez sociálne siete," povedal pre TASR náčelník Mestskej polície (MP) Piešťany Marcel Mihalik. Polícia zistila, že ide o 40-ročného Piešťanca, ktorý je inak riadne zamestnaný. Keď príde na miesto, vyberie si jedného či dvoch ľudí, zväčša deti a odovzdáva im liečivú energiu. Potom sa zhromaždenie rozíde a na druhý deň sa to opakuje. Ubytovanie majú Rómovia zabezpečené zväčša u svojich známych po okolí.

Na začiatku chodilo na miesto dvadsať-tridsať ľudí, ich počet každým dňom narastal. Piešťanci sa sťažovali na odpad, ktorý po nich zostáva a na to, že lokalitu obsadili svojimi autami. MP prizvala k riešeniu situácie aj piešťanského vajdu. "Musím povedať, že potom prišli niekoľkí z nich a vyzbierali pohodené fľaše," uviedol Mihalik s tým, že ak rovnaký odpad zostane napríklad po koncerte, ľudí to až tak netrápi. Hovorkyňa mesta Eva Bereczová informovala, že pre zabezpečenie poriadku v tejto lokalite bol na miesto dočasne pristavený kontajner. "Pre zachovanie všetkých hygienických náležitostí a ochrany obyvateľov, ako aj návštevníkov mesta, sa radní so žiadosťou o usmernenie a riešenie situácie obrátia aj na ďalšie orgány špecializovanej štátnej správy, či už ide o úrad verejného zdravotníctva, alebo úrad splnomocnenca pre rómsku problematiku," uviedla hovorkyňa. Dodala, že zoskupovanie sa obyvateľov mesto zo zákona zakázať nemôže.

V utorok 17. júla podľa Mihálika liečiteľ do parčíka neprišiel, MP má informáciu, že "načerpával energiu". "Nevieme, či ho neodradila medializácia," dodal. Podľa jeho slov piešťanských Rómov by ale v zhromaždení ktokoľvek márne hľadal. "Asi preto, že ho poznajú," konštatoval Mihalik. Polícia nemá nateraz žiadny dôkaz, že by "liečiteľ" pýtal za svoju energiu peniaze, ak niečo dostal, boli to dary.