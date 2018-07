Nikoleta Bugalová

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní To, čo nakrútil turista, poriadne šokuje. Viete, čo spôsobilo štvorce na hladine?

Na tomto mieste oceánu morské vlny tvoria dokonalé štvorce. Vieme čo je ich príčinou.

BRATISLAVA 20. júla (Dobré noviny) - Počuli ste už niekedy o tom, že na hladine mora dokážu vzniknúť štvorce? Ostrov Île de Ré na západnom pobreží Francúzska je tým práve jedinečný. Tento ostrov obmývajú vody Atlantického oceána, avšak veľmi netradične. Tvoria na hladine oceána viditeľne dokonalé symetrické štvorce. Vyzerá to síce veľmi záhadne, ale má to jednoduché vysvetlenie. Ide o to, že sa tu vlny valia z dvoch rôznych smerov, teda sa križujú a tým vzniká tento unikátny výtvor, ktorý má aj svoj názov - križujúce vlny.

Hoci tento jav opantá zmysly, odporúča sa ho sledovať len z pevniny. Štvorcové vlny totiž môžu byť pre človeka, ktorého by zastihli práve v mori, poriadne nebezpečné. Celé video natočil a zdokumentoval turista, vďaka ktorému si ho môžete pozrieť.