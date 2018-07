Kristína Jurzová

Spozornieť by mali všetky ženy: Tieto skryté príznaky cukrovky sa týkajú práve vás

Všimli ste si niektoré z týchto príznakov? Potom by ste mali spozornieť a vyhľadať lekára.

— Foto: Koláž Adn

BRATISLAVA 18. júla (Dobré noviny) - Cukrovka je jedným z najväčších strašiakov Slovákov. Málokto však vie, že u žien sa prejavujú špeciálne symptómy, ktoré väčšina z nás ignoruje. Pritom nás môžu na toto závažné metabolické ochorenie včas upozorniť.

Podľa Healthy Way má táto diagnóza u nežnejšieho pohlavia ťažší priebeh ako u mužov. Neznamená to však, že by ženy s diabetom nemohli viesť plnohodnotný život.

„Ako ženy máme tendenciu venovať starostlivosť ostatným viac ako samým sebe. Ak ste žena s diagnostikovanou cukrovkou, najdôležitejšie je, aby ste sa rozhodli, že sa naučíte čo najviac o tom, ako najlepšie zvládať cukrovku,“ upozorňuje vedkyňa Kate McKernanová z Pensylvánie, ktorá sa diabetu dlhodobo venuje.

Príznaky cukrovky u žien

Opakované kvasinkové infekcie

Vysoké hladiny glukózy v krvi môžu spôsobiť nárast kvasiniek, ktoré sa môžu fyzicky prejaviť na rôznych častiach tela.

„Ženy sa môžu cítiť zahanbené kvasinkovou infekciou spôsobenou cukrovkou, a preto ju ponechávajú neliečenú, až kým to nie je naozaj vážne,“ varuje Sandra Arévalová, hovorkyňa Americkej asociácie diabetikov. Ak trpíte ženským svrbením, „je to pravdepodobne kvôli kvasinkovej infekcii, ktorá je ľahko liečiteľná. Nečakajte a kontaktujte svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby ste našli včasnú liečbu a zľahčili symptómy.“

Na snímke test cukrovky. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Syndróm polycystických vaječníkov

Ide o často bolestivý stav, ktorý sa objavuje vtedy, keď sú hormóny žien nevyvážené. Výsledkom sú zvyčajne cysty na ženských vaječníkoch, zmeny v ich výskyte a ak sa ponechajú neliečené, môže to viesť ku vzniku cukrovky.

Infekcie močových ciest

Diabetes často oslabuje cirkuláciu v tele a môže zabrániť tomu, aby biele krvinky prechádzali cez cievnu sústavu a následne eliminovali infekcie v ľudskom organizme. Aj to je dôvod, prečo ženy s cukrovkou často trpia infekciami močových ciest, čo pri neliečené môže viesť až k infekcii obličiek.

Rizikové faktory cukrovky

Podľa odborníkov sa niektoré dajú eliminovať, s inými si však veľmi neporadíme.

Tehotenská cukrovka

Gravidita je pre ženský organizmus naozaj veľkou biologickou zmenou a v mnohých prípadoch sa spája s rôznymi komplikáciami, a to aj vrátane tehotenskej cukrovky.

Ilustračné foto. Foto: Flickr

Obezita

Nadmerná hmotnosť sa spája aj so vznikom diabetu 2. typu. Na rozdiel od cukrovky 1. typu - ku ktorej dochádza vtedy, keď imunitný systém tela zničí bunky, ktoré produkujú inzulín, - diabetes 2. typu sa často rozvíja vtedy, keď telo produkuje inzulín, ale nedokáže ho účinne použiť. Obezita môže tento problém pritom ešte zhoršiť.

„Diabetes vzniká, keď pankreas nevyrába dostatok inzulínu a glukóza nemôže vstúpiť do buniek, aby sa premenila na energiu,“ vysvetľuje Arévalová. „Keď ste obézni, vaše telo potrebuje väčšie množstvo inzulínu a jeho deficit môže viesť k vyššej hladine cukru a ak zostane neliečená, vedie k cukrovke. V podstate platí, že čím väčšie je telo, tým viac inzulínu potrebujete.“

Dedičnosť a zdravie

Bohužiaľ, genetiku ovplyvniť nedokážeme, a dokonca ani to, ktoré gény sa budú na naše potomstvo prenášať. Rodinná anamnéza diabetu teda znamená, že môžete mať v budúcnosti problém.

3D lekárska animácia cukrovky 1. typu, ktorá vykazuje produkciu inzulínu u diabetického pacienta, a v normálnom stave. Foto: Wikimedia CC

„Ďalšími rizikovými faktormi pre mužov a ženy sú nadváha alebo obezita, vek, najbližší rodinný príslušník s cukrovkou, vysoký krvný tlak a nízka hladina aktivity alebo neaktívny životný štýl,“ hovorí McKernanová.

Prevencia cukrovky

Jedna vec je genetika, druhá však to, že vznik diabetu môžeme ovplyvniť aj my sami. Riešením je zdravý životný štýl a vyvážená strava.

Odborníci radia, aby ste na obed a večeru naplnili polovicu vášho taniera množstvom neškrobovej zeleniny a čerstvého ovocia. „Aj konzumácia zeleniny s každým jedlom môže znížiť riziko vzniku cukrovky,“ hovorí Arévalová s tým, že váš jedálniček by mal obsahovať aj zložky s vyššou vlákninou a celozrnné potraviny.

Ilustračné foto. Foto: Pixnio

Pomôcť vám môže aj prechádzka alebo intenzívnejšia aeróbna činnosť, ako je bicyklovanie či plávanie. Športu by sme sa mali venovať päťkrát do týždňa aspoň 30 minút. A prospešná je dokonca aj práca v záhrade.

„Ak máte nadváhu, je čas zmeniť svoje stravovacie návyky a schudnúť,“ hovorí Arévalová. „Výskumy naznačujú, že strata 8 -10 % váhy vám môže pomôcť znížiť hladinu vášho cukru v krvi a zlepšiť vaše zdravie.“

Možnosti riadenia diabetu

Ak zmena životného štýlu nefunguje, lekári môžu prejsť na ďalší spôsob liečby. „Inzulín je jedným z najprirodzenejších liekov používaných pri liečbe cukrovky a inzulín predpísaný dnes je oveľa lepší ako to, čo naše telá prirodzene produkujú,“ vysvetľuje Kate McKernanová.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay

„V dnešnej dobe existuje veľa rôznych liekov, a môžete začať s jedným a postupne, v závislosti od závažnosti cukrovky, môžete pridávať či meniť lieky podľa potreby,“ hovorí Arévalová s tým, že inzulín je správna liečba, pretože môže hrať kľúčovú rolu pri udržaní zdravia.

Čo by ste mali o cukrovke vedieť

Ak vám diganostikovali cukrovku, nie je to také zlé či zúfalé, ako si sprvoti môžete myslieť. „Väčšina ľudí s cukrovkou si môže vychutnať širokú škálu potravín... kľúčom je umiernenosť,“ vysvetľuje McKernanová.

Niektorí ľudia tvrdia, že majú „nádych vysokého cukru“ alebo iba „hraničný diabetes“. „Tieto bežné frázy sú často zavádzajúce, pretože môžu znamenať, že osoba má tzv. prediabetes. Ide o vážny zdravotný stav, ktorý zvyšuje riziko srdcových ochorení a mozgovej príhody,“ upozorňuje Allweiss.

Na archívnej snímke dievča, ktoré trpí cukrovkou prvého typu, si meria glukometrom aktuálnu hladinu cukru v krvi. Foto: TASR / DPA - Jens Kalaene

„Často ako ženy musíme ísť do práce, vrátiť sa domov, postarať sa o rodinu, starať sa o širšiu rodinu, a dokonca aj o svojich priateľov a máme iba málo času samy pre seba. Začneme sa cítiť unavené, smädné, nemôžeme dobre spávať, máme časté bolesti hlavy a vyrážky a obviňujeme sa z toho, že sme vystresované, zaneprázdnené a prepracované,“ odhaľuje ženskú psychiku Arévalová.

Príznaky však netreba podľa nej podceňovať: „Keď sa diabetes ponechá neliečený, môže to mať vážne dôsledky,“ hovorí s tým, že aj pri akýchkoľvek podozreniach sa treba radšej poradiť s lekárom, pretože prevencia je vždy lepšia ako liečba.

„Predstavte si, že si musíte kontrolovať hladinu cukru v krvi jeden až šesťkrát denne alebo aj viac ráz, počítať si svoje sacharidy, užívať jeden alebo štyrikrát denne svoje lieky a pridať cvičenie do všetkých svojich pravidelných povinností. Sledovanie cukrovky vyžaduje veľa práce: 24 hodín denne, 365 dní v roku a žiadna dovolenka,“ uzatvára.