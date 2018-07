TASR

Študenti môžu žiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania

Maximálna výška pôžičky je o 200 eur, respektíve 500 eur vyššia ako v predchádzajúcom akademickom roku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 18. júla (TASR) - Študenti môžu od pondelka (16.7.) predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov na akademický rok 2018/2019. TASR o tom informovali z Fondu na podporu vzdelávania.

Najväčšou zmenou je zvýšenie objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na štyri milióny eur, čo je o 1,3 milióna eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku. "Toto zvýšenie bolo možné najmä vďaka efektívnemu hospodáreniu fondu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch," argumentujú zástupcovia fondu.

V prípade študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia došlo k zvýšeniu maximálnej výšky pôžičky na 2500 eur, v prípade študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia na 5000 eur. Maximálna výška pôžičky je teda o 200 eur, respektíve 500 eur vyššia ako v predchádzajúcom akademickom roku.

Študenti môžu žiadosť o pôžičku predložiť v dvoch termínoch, a to buď do 15. septembra alebo do 31. októbra. Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú dostupné na webe fondu fnpv.sk.