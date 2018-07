Odvážny husky zachránil život siedmim mačiatkam. Odvtedy sa o ne stará, ako keby boli jej vlastné

Nikoleta Bugalová

Ak by nešla okolo ona, zomreli by. Odvážny husky zachránil život siedmich mačiatok.

GEORGIA 18. júla (Dobré noviny) - Že pes a mačka si nedokážu vychádzať? Tento príbeh dokazuje úplný opak. Je priam až neuveriteľné, že práve pes dokázal zachrániť novonarodené mačiatka. Práve odvážna husky bola tou, ktorá zachránila novonarodené mačiatka pred istou smrťou.

Majiteľka huskyho Whitney Braleyová si prednedávnom všimla, že Banner je niekoľko dní celá bez seba, pobehuje po dome z miesta na miesto ako splašená a rozhadzuje veci všade naokolo. „Vedela som, že sa niečo deje. Cítila som to. Vyzerala totálne vyplašená a neustále ma ťahala von do lesa na prechádzku. Opakovalo sa to niekoľko dní po sebe, až jedného dňa som bola nútená ísť do lesa spolu s ňou,“ opísala situáciu majiteľka psa, ktorá je pripútaná k invalidnému vozíku.

V lese Banner našla papierovú škatuľu, okolo ktorej neustále krúžila. „Nemala som ani tušenia, čo v tej škatuli je, tak som ju otvorila. Keď som ju otvorila, Banner sa vrhla do nej a vybrala z nej malé biele mačiatka. Bola som v šoku, pretože tie mačiatka boli sotva nažive,“ povedala pre britský portál Dailymail. Mačiatka niekto nechal odhodené v krabici napospas osudu, boli zmoknuté a hladné.

Pani Braleyová ani netušila, ako ich Banner mohol nájsť. Banner sa o zachránené mačiatka dokonca začala starať, ako keby bola ich matka. „Je to skutočná mama a milujúci pes v jednom. Je to moja hrdinka.“