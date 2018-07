TASR

UŽ SA DOHODLI: Najlepší brankár MS v Rusku mieri do tohto veľkoklubu

Podľa mediálnych špekulácií by mal z Chelsea do Realu prestúpiť aj jeho reprezentačný kolega Eden Hazard.

Na snímke brankár Thibaut Courtois. — Foto: TASR/AP

Madrid 18. júla (TASR) - Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois je na odchode z FC Chelsea do Realu Madrid. Podľa francúzskej rozhlasovej stanice RMC Sport sa držiteľ bronzu a majiteľ ocenenia pre najlepšieho brankára z MS v Rusku už s Realom dohodol na štvorročnej zmluve. Odstupné by malo byť vo výške 35 miliónov eur.

V madridskom klube má na poste jednotky vystriedať Keylora Navasa. Courtois prišiel do Chelsea už v roku 2011, až do roku 2014 ale hosťoval v Atleticu Madrid. Podľa mediálnych špekulácií by mal z Chelsea do Realu prestúpiť aj jeho reprezentačný kolega Eden Hazard. Ten už začiatkom týždňa naznačil, že by po šiestich rokoch v Londýne rád vyskúšal niečo nové. S Chelsea má Hazard platnú zmluvu až do júna 2020 a jeho trhová hodnota sa pohybuje na úrovni 110 miliónov eur. Informovala agentúra DPA.