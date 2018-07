TASR

Dnes o 08:17 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Levski s Polačkom nepostúpil cez Vaduz do 2. predkola Rangers

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 17. júla (TASR) - Futbalisti maďarského Honvédu Budapešť zvíťazili v utorňajšej odvete 1. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 na domácej pôde nad macedónskym Rabotnički Skopje vysoko 4:0 a postúpili do 2. predkola.

Ďalej ide aj škótsky Glasgow Rangers, ktorý v utorok remizoval na štadióne Škupi Skopje 0:0, no prvý duel vyhral 2:0. Veľké prekvapenie sa zrodilo v Sofii, kde domáci Levski síce zdolal lichtenštajnský Vaduz 3:2, no keďže v prvom zápase prehral 0:1, so súťažou sa rozlúčil. V domácom drese nastúpil od 46. minúty slovenský brankár Martin Polaček.