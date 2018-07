TASR

Dnes o 08:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Spartak čaká odveta so Zrinjskim: Látal vie, že súper je favoritom

Do Mostaru sa chystá zhruba 400 fanúšikov Trnavy, ale peklo na tribúnach čaká tréner Látal predovšetkým od domácich.

Na snímke tréner Radoslav Látal počas tlačovej konferencie FC Spartak Trnava pred odvetou 1. predkola Ligy majstrov HŠK Zrinjski Mostar - FC Spartak Trnava v Mostare 17. júla 2018 v Mostare. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Mostar 17. júla (TASR) - Napriek dobrej východiskovej pozícii pred odvetou 1. kola kvalifikácie Ligy majstrov 2018/2019 považuje tréner Spartaka Trnava Radoslav Látal za favorita domáci tím. Pre HŠK Zrinjski Mostar by mala v stredu 18. júla o 19.00 h na Štadióne pod Bijelim Brijegom hrať najmä atmosféra, ktorú dokážu vytvoriť jeho fanúšikovia.

Futbalisti Spartaka si trávnik domáceho HŠK vyskúšali v utorok podvečer. Ešte pred tréningom prezradil tréner Radoslav Látal, koho mieni postaviť na post Vachtunga Čanturišviliho, ktorý nemôže v stredu nastúpiť kvôli disciplinárnemu trestu. V prvom zápase totiž inkasoval v 89. minúte po druhej žltej karte automaticky červenú. V hre sú Tomáš Brigant, ktorý hrával na tomto poste aj v príprave, alebo Fabian Miesenböck, ktorý prišiel do mužstva začiatkom mesiaca. "Niečo v hlave mám, viem už asi ako nastúpime, ale toto sú hráči, ktorí sa na tom mieste môžu objaviť."

Spartak si do odvety priviezol jednogólový náskok, ktorý môže byť rozhodujúci. Brankár Martin Chudý však v druhom zápase čaká iný duel: "My sme v prvom strelili gól, teraz ho potrebujú streliť domáci. Máme teda výhodu jedného gólu, ale nie je nič vyhraté. Zápas bude odlišný, ale my máme svoju taktiku a verím, že to dokážeme." Rovnaký názor má aj kormidelník Spartaka, ktorý napriek náskoku považuje za favorita klub z Bosny a Hercegoviny. "Podľa mňa je stále favorit. Bol to pri žrebe nasadený tím. Nehovorím, že to bude mať jednoduché, ale stále je favorit Zrinjski."

Prvý duel na štadióne Antona Malatinského sa hral bez divákov, teraz bude situácia úplne odlišná. Do Mostaru sa chystá zhruba 400 fanúšikov Trnavy, ale peklo na tribúnach čaká tréner Látal predovšetkým od domácich "navijačov". "Bude to iné. Bude búrlivá atmosféra, my sa s tým musíme vyrovnať. Nemôžeme na to myslieť, musíme si vyčistiť hlavy a sústrediť sa na futbal, pretože sa bude rozhodovať o postupe. Ale ja verím, že aj našich fanúšikov budeme počuť."

Zápas Mostar - Trnava na Štadióne pod Bijelim Brijegom povedú rakúski rozhodcovia na čele s hlavným Julianom Weinbergerom, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Úvodný výkop je o 19.00 h.