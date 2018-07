TASR

Volejbalista Firkaľ odchádza k nováčikovi tureckej ligy

Pre športovca je najdôležitejší výkonnostný rast.

Július Firkaľ, archívna snímka. — Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 17. júla (TASR) - Slovenský volejbalový reprezentant Július Firkaľ sa dohodol na spolupráci s nováčikom najvyššej tureckej súťaže Tokat Belediye Plevne. Informáciu priniesla oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

"Zrodilo sa to úplne náhodne, nový klub som si ani nehľadal, pretože som mal ešte na rok zmluvu v Dürene. Môj agent mi však napísal, že má pre mňa ponuku z najvyššej tureckej ligy, čo ma, samozrejme, prekvapilo a hneď som si začal zisťovať informácie o tomto klube. Keďže som stále bol hráčom Dürenu, nebolo to ľahké. Bolo potrebné zaplatiť odstupné, turecký klub sa však o to postaral a pre mňa vznikla nová výzva," povedal 20-ročný ľavoruký smečiar. "Do Tokatu idem s ambíciou pomôcť klubu k čo najlepšiemu umiestneniu. Samozrejme, pre mňa je hlavný môj výkonnostný rast. Myslím si, že v tomto klube budem napredovať," skonštatoval Firkaľ.