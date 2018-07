Dobré noviny

Volalo vám toto číslo? Neľakajte sa, Slovákom pribudla nová predvoľba

Volalo vám číslo s touto predvoľbou? Neľakajte sa.

Ilustračné foto — Foto: Pexels

BRATISLAVA 17. júla - 0948, 0910, 0905, 0907, 0915... To je niekoľko z tých najčastejších mobilných predvolieb, na ktoré sme na Slovensku zvyknutí. Ako však informuje portál Aktuality.sk, Slováci by si mali začať zvykať na to, že medzi ustálené predvoľby pribudne aj ďalšia. K predvoľbe 0950, s ktorou prišiel mobilný operátor 4ka pred 3 rokmi, totiž pribúda aj ďalšia predvoľba 0951. O jej pridelení rozhodol Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Ak vám nabudúce zazvoní telefón s predvoľbou 0951, neľakajte sa. Nejde o žiadneho podvodníka či niekoho, kto by si z vás chcel vystreliť, operátor 4ka len rozšíril svoje predvoľby.