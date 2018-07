Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vedci odhalili, čo škodí ľuďom ešte viac ako alkohol a cigarety. A môže za to váš partner

Skočiť do toho či nie? Manželstvo má svoje tienisté stránky, ale aj tie pekné. Každý konflikt sa však na nás podpíše. Ohrozujú viac ženy či mužov?

Ilustračné foto — Foto: Pexels

BRATISLAVA 17. júla (Dobré noviny) - To, o čom sa dlho iba rozprávalo, sa napokon oficiálne potvrdilo - zlé manželstvo môže vážne poškodiť vaše zdravie. Ukazuje to najnovšia vedecká štúdia, ktorá dokonca zistila, či sú na tom zdravotne horšie ženy alebo muži.

Do výskumu na univerzitách v Nevade a Michigane sa zapojilo 373 heterosexuálnych párov. Vedci sa snažili zistiť, či nesúhlas s viacerými témami - ako sú deti, peniaze, zákony a voľnočasové aktivity - môže mať negatívny vplyv na zdravie .

„Sledovali sme manželské páry počas prvých 16 rokov manželstva a porovnávali subjektívne zdravie manželiek a manželov, ktorí hlásili väčší počet konfliktných tém, s tými, ktorí ich hlásili menej,“ povedala Rosie Shroutová, ktorá prezentovala predbežné výsledky medzinárodnej asociácii počas Konferencie o výskume vzťahov v Colorade.

Muži dopadli horšie

Výskumníci zistili, že manželský konflikt negatívne ovplyvnil zdravie manželov aj manželiek, no vplyv na mužov bol väčší ako ženy. A zistili aj to, že s pribúdajúcimi rokmi manželstva nezhody vplývajú na naše zdravie ešte viac.

Zdravotné hodnotenia boli vypočítané tak, že požiadali manželov, aby odpovedali na otázky týkajúce sa ich zdravia vrátane toho, či ich zdravie zasahovalo do ich práce, či boli dosť zdraví na to, aby robili veci, ktoré chcú robiť, či mali problémy so spánkom, či cítili nervozitu alebo pocit nepríjemnosti alebo či trpeli bolesťami hlavy.

Zistilo sa, že konflikt vo vzťahoch môže viesť k škodlivým reakciám v tele, ako sú zápaly, zmeny chuti do jedla a zvýšené uvoľňovanie stresových hormónov, ktoré môžu ovplyvniť mnohé aspekty zdravia - od srdcovej funkcie až po imunitný systém.

Manželstvom k dlhovekosti?

Súbor dôkazov dokonca naznačuje, že manželia majú tendenciu žiť dlhšie a zdravšie než tí, ktorí sú rozvedení, ovdovení alebo nikdy neboli ženatí či vydaté. „Majú lepšiu psychickú pohodu a je menej pravdepodobné, že sa u nich rozvinú choroby, a rýchlejšie sa aj liečia, keď sú chorí,“ vysvetľuje Shroutová.

Výsledky tejto štúdie tak môžu spochybniť predstavu, že manželstvo je vždy dobrá vec, pokiaľ ide o zdravie a blahobyt. „Skúsenosť s veľkým konfliktom vo vzťahu je veľmi škodlivá pre zdravie (...) rovnako ako fajčenie a pitie,“ vysvetľuje Shroutová.

Štúdia sa tiež zaoberala počtom manželských konfliktov a vplyvmi na zdravie, manželiek a manželov individuálne. Kým u žien počet nezhodných tém nesúvisel s ich zdravím, u mužov spôsoboval zhoršenie zdravia.

„Konflikt môže byť obzvlášť škodlivý, ak sú manželia nepriateľmi alebo defenzívni počas nesúhlasov alebo ak sa bez akéhokoľvek výsledku zaoberajú rovnakou témou,“ objasňuje Shroutová.

Dlhodobé škody

S podobným názorom prichádza aj Veronica Lamarcheová, profesorka sociálnej psychológie na univerzite v Essexe, ktorá sa síce štúdie nezúčastnila, no varovala, že telesné reakcie na konflikt vzťahov môžu naozaj spôsobovať dlhodobé škody.

„Existuje dosť výskumov, ktoré spájajú vzťahové konflikty s rôznymi typmi fyziologických reakcií, ako je zvýšené uvoľňovanie stresových hormónov, zápaly, zmeny v regulácii chuti do jedla a imunitné fungovanie,“ povedala.

„Nie je to tak, že jediný konflikt vo vzťahu nenapraviteľne poškodí vaše zdravie, ale časté bojovanie počas mnohých rokov sa vám nevyplatí - je dôležité pracovať na vzájomnej komunikácii s cieľom pomôcť minimalizovať konflikt,“ uzatvára.