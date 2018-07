Slovan chce výnimočnú sezónu a storočnicu osláviť ziskom double

TASR

Bratislavský klub v minulej sezóne zaznamenal v rámci návštevnosti medziročný nárast. Nie sú to však návštevy, s ktorými môže byť spokojný.

Bratislava 17. júla (TASR) - V roku 2019 oslávi najúspešnejší slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava sto rokov od založenia. V hlavnom meste finišuje výstavba štadióna na Tehelnom poli a pred 8-násobným majstrom v ére samostatnosti sú vytýčené jasné ciele - osláviť storočnicu doma a so ziskom double.

"Storočnicu a návrat domov chceme osláviť ziskom double. Zavŕšili sme obmenu kádra, ktorý sme postupne budovali dva a pol roka. Dnes môžem povedať, že sme po športovej stránke pripravení, aby sme na Slovensku dosiahli maximum a boli úspešní. V Európskej lige je našou povinnosťou prejsť cez prvé a druhé kvalifikačné kolo, v treťom kole bude veľa závisieť aj od žrebu. Budú tam hrateľní súperi, no aj tímy ako FC Sevilla či Zenit Petrohrad. Vo futbale je však možné všetko, stačí si spomenúť, ako sme pred pár rokmi vyradili AS Rím. Aj pokiaľ dostaneme papierovo silnejšieho súpera, tak urobíme maximum, aby sme sa tretíkrát v histórii dostali do skupinovej fázy," vyhlásil viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.

Káder prvého tímu zostal počas leta pokope. Odišli hráči, ktorým sa skončili zmluvy a prišli traja novici – Dejan Dražič zo Celty Vigo, Mitch Apau z Ľubľany a Matúš Ružinský, ktorý naposledy chytal za Sereď. Do tréningového procesu A-mužstva sa zapojili mladíci Martin Trnovský, David Hrnčár, Samuel Kozlovský a David Strelec. "Postupujeme podľa plánu, ktorý sme si stanovili. V zime sme zrealizovali viac prestupov, aby si mužstvo počas jari sadlo a v lete sa mohlo bez väčších zmien pripravovať na novú sezónu. Káder je čo sa týka príchodov uzavretý. Evidujeme záujem o Milana Rundiča a Vukana Savičeviča, o vývoji rokovaní budeme informovať. Je možné, že v priebehu augusta umiestnime jedného alebo dvoch hráčov na hosťovanie, aby získali hernú prax. Jednotlivé posty máme zdvojené a v tíme cítiť zdravú konkurenciu, ktorá hráčov posúva dopredu," citovala Kmotríka ml. oficiálna tlačová správa klubu.

Slovan v minulej sezóne zaznamenal v rámci návštevnosti medziročný nárast. Nie sú to však návštevy, s ktorými môže byť spokojný. "Návštevnosť nás počas posledných dvoch rokov veľmi trápila. Práve fanúšikovia sú pre nás tí najdôležitejší, pre nich robíme futbal. Vieme, že jedine atraktívnym herným prejavom, výsledkami a starostlivosťou o fanúšika prilákame do hľadiska viac divákov. Nový štadión bude pre Bratislavčanov určite lákadlom. Štadión však sám o sebe nespraví to, že ľudia zrazu začnú chodiť na futbal. Musíme im ponúknuť taký komfort a zážitok, aby prišli prvý raz a potom sa radi vracali. Na štadióne ich udržíme jedine našou vlastnou prácou, bojovným a atraktívnym futbalom a výsledkami hodnými mena klubu," vyhlásil viceprezident klubu. Slovan pred novou sezónou ponúkol permanentné vstupenky s predkupným právom na Tehelné pole, pričom záujem o permanentky medziročne vzrástol. Klub navyše v novej sezóne pokračuje s konceptom fanzóny a pre fanúšikov spustil novú mobilnú aplikáciu.

"Belasí" do novej sezóny 2018/19 vstúpili víťazstvom 4:2 na pôde Milsami Orhei v úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA. Odvetu odohrajú už vo štvrtok o 18.30 h na Pasienkoch. "Každoročne evidujeme zvýšený záujem fanúšikov o európske zápasy. Bohužiaľ, posledné dva roky sme si to sami pokazili zlými výsledkami. Som presvedčený, že teraz sme pripravení, aby sme potešili ľudí, ktorí prídu na európske súboje. Našou túžbou je, aby fanúšik po zápase mohol zatlieskať hráčom za výkon a odchádzal domov spokojný. Jedine vtedy príde aj nabudúce," uviedol funkcionár.

Fortuna liga sa opäť bude hrať systémom 22-kolovej základnej časti a následnej nadstavby o titul, resp. udržanie sa. "Cieľom je zisk majstrovského titulu. Na každom zápase chceme fanúšikom ponúknuť zábavu a dobrý futbal, aby návštevnosť nebola závislá iba od súpera. Samozrejme, súboje so Spartakom či DAC budú vždy lákať najviac. Radi by sme však dominantným herným prejavom a gólmi pritiahli ľudí na štadión aj v zápasoch proti slabším súperom," dodal.

Klub je tak po všetkých stránkach pripravený na novú sezónu. Na výkonoch mužstva sa postupne prejavujú výsledky dopĺňania kádra v posledných prestupových obdobiach v podobe hráčov ako Vasil Božikov, Aleksandar Čavrič, Nono, Moha či Andraž Šporar. "V oblasti skautingu sme vytvorili databázu hráčov, z ktorej čerpáme a na prestupovom trhu dokážeme získať veľmi kvalitných futbalistov. Každoročne sme zvyšovali rozpočet klubu a verím, že dnes môžeme byť konkurencieschopní klubom, s ktorými chceme súperiť o skupinové fázy európskych pohárov. Práve to je naša dlhodobá ambícia, a ak sa do skupiny nedostaneme v tejto sezóne, v budúcej už to bude primárny cieľ. Veľa práce sme urobili na poli bezpečnosti, počas posledného dva a pol roka sme zabránili akýmkoľvek negatívnym incidentom. Verím, že fanúšikovia sa dnes na štadióna cítia bezpečne, pričom sa im v rámci možností snažíme ponúknuť maximálny komfort. Samozrejme, na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry existuje priestor na zlepšovanie sa. Všetci tvrdo pracujeme na tom, aby sme zvládli prechod na nový štadión. Klub je po športovej stránke pripravený na výnimočnú sezónu. Počas nej chceme získať double a najmä priviesť fanúšikov späť na do hľadiska," uzavrel Kmotrík ml.