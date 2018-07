TASR

Múzeum SNR v Myjave rekonštruujú, sprístupnené bude v septembri

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Myjava 17. júla (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Slovenských národných rád (SNR) v Myjave je od 1. februára pre verejnosť zatvorené. V súčasnosti sa rekonštruujú všetky jeho štyri objekty. TASR informovala riaditeľka múzea Alena Petráková.

"Múzeum bolo otvorené v roku 1968 a tento rok si pripomíname 50. výročie jeho vzniku. Pre zastaranosť bolo potrebné zrekonštruovať všetky štyri jeho objekty," uviedla Petráková. Sprístupnené by malo byť 19. septembra tohto roka pri 170. výročí vzniku prvej Slovenskej národnej rady. "Robíme všetko pre to, aby sme otvorili minimálne Dom Anny Koléniovej, v ktorom zasadala prvýkrát na území Slovenska Slovenská národná rada. Uvidíme, či sa nám podarí dokončiť do tohto termínu aj ostatné objekty múzea," doplnila Petráková.

Dotáciu na opravu a rekonštrukciu múzea schválil Úrad vlády SR a finančne ju podporilo Ministerstvo kultúry SR. Na rekonštrukciu je plánovaných viac ako 900.000 eur.

Múzeum sa zameriava na dokumentáciu histórie jednotlivých Slovenských národných rád. Mapuje ich činnosť, predstaviteľov a ďalšie osobnosti slovenského národa až po súčasnú Národnú radu SR. Je umiestnené v dostavanom pavilóne pri dome Anny Koléniovej, kde 19. septembra 1848 po prvý raz zasadala prvá Slovenská národná rada.