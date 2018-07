TASR

Michalovčanky narazia v 1.kole Pohára EHF na holandský OTTO Work Force

Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie vo Viedni.

Na ilustračnej snímke hádzanárky Iuventy Michalovce. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Viedeň 17. júla (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce sa v prvom kole Pohára EHF 2018/19 stretnú s družstvom OTTO Work Force/VOC z Holandska. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie vo Viedni.

Michalovčanky boli pri žrebe v koši spoločne s ďalšími nenasadenými tímami. Do pohárovej Európy sa vrátia po ročnej prestávke. "Na zasadnutí Správnej rady sme sa rozhodli, že budeme štartovať v Pohári EHF. Športový riaditeľ síce navrhoval Ligu majstrov, ale tá by zrejme bola priveľkým sústom. Treba si otvorene povedať, že slovenská ženská hádzaná na to v súčasnosti nemá," uviedol generálny riaditeľ hlavného partnera Iuventy Tibor Mačuga ešte v máji, keď došlo k rozhodnutiu vrátiť sa do Pohára EHF.

Prvé zápasy 1. kola Pohára EHF sú na programe 8. a 9. septembra, odvety 15. a 16. septembra. Michalovčanky začnú dvojzápas na palubovke súperiek, odveta je na programe v Chemkostav aréne. Slovenský majster zároveň spoznal aj súpera, na ktorého narazí v prípade postupu cez OTTO Work Force / VOC Amsterdam. Bol by ním dánsky tím Nykobing Falster Handboldklub, ktorý je nasadený priamo do 2. kola.