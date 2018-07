TASR

LM: Spartak trénoval aj penalty, Látal: Sme pripravení na všetko

Trnavskí futbalisti zvládli prvý domáci zápas na výbornú. Do Bosny a Hercegoviny si vezú výhru 1:0, čo je v pohároch sľubná východisková pozícia.

Na snímke vľavo Erik Grendel (Trnava) a vpravo Edin Rustemovič (Zrinjski) počas stretnutia 1. predkola Ligy majstrov Spartak Trnava - Zrinjski Mostar (Bosna a Hercegovina) 11. júla 2018 v Trnave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Mostar 17. júla (TASR) - S dobrou náladou a imperatívom postúpiť nastúpili v utorok ráno futbalisti Spartaka Trnava do lietadla na piešťanskom letisku. To o 70 minút neskôr už rolovalo na letisku v Mostare, kde sa slovenský majster pokúsi v stredu 18. júla o 19.00 h uhrať v odvetnom zápase 1. kola kvalifikácie Ligy majstrov 2018/19 proti HŠK Zrinjski Mostar postupový výsledok.

Spartak zvládol prvý domáci zápas na výbornú. Do Bosny a Hercegoviny si vezie výhru 1:0, čo je v pohároch sľubná východisková pozícia. Aj preto je nálada v tíme dobrá a hráči sa na zápas tešia. "Nálada je výborná, pretože postupovú matematiku sme dodržali. Dali sme gól a žiadny sme neinkasovali. Nastavili sme sa tak, aby sme si postup ustrážili. Mostar je teraz pod väčším tlakom. Jeden gól môže všetko zmeniť, ale verím, že ak padne, tak ho dáme my. Aké nás čakajú podmienky neriešim, pretože ja som už hral v rôznych," povedal v utorok pred odletom Boris Godál.

Trnavčania majú pred duelom dostatok sebavedomia. V prvom meraní síl sa obe mužstvá otestovali, hráči Spartaka by tento raz mohli ťažiť z toho, že Zrinjski musí skórovať a mal by viac otvoriť hru. "Uhrali sme doma dobrý výsledok a budeme sa toho držať. Všetko je otvorené, ale vieme, čo chceme hrať a ako. Chceme to zvládnuť tak, aby sme sa potom tešili. Po prvom zápase hrá všetko pre nás, musíme si to ustrážiť. Súper hrá kombinačne, nenakopáva lopty. Myslím si, že sa toho bude držať aj doma, bude chcieť byť dominantný na lopte. Možno to otvoria a budú hrať priamočiarejšie," uviedol Lukáš Greššák.

V prípade postupu by na Trnavčanov čakala v 2. kole pravdepodobne Legia Varšava, čo je aj podľa trénera Radoslava Látala dostatočná motivácia. Najskôr však musia hráči zvládnuť prekážku v podobe tímu z Bosny a Hercegoviny. "Motivácia to samozrejme je. Legia je veľkoklub, ale musíme sa vyrovnať s tým čo nás teraz čaká. Teda búrlivé prostredie a veľké teplo. Bude to dosť o psychike, nečaká nás nič ľahké. Urobíme však pre postup maximum."

Kormidelník "Bílých Andelov" má už zostavu narysovanú, oproti prvému zápasu v nej budú zmeny. "V prvom zápase sme dostali červenú kartu, to je jedna zmena. Ďalej sa nám niektorí hráči uzdravili, niektorí naopak ochoreli. Zostava bude iná, ale ideme do Mostaru bojovať," dodal Látal, ktorý prezradil, že mužstvo pripravil na všetko. "Obe mužstvá sú vyrovnané. U nás sa hral špecifický zápas, nikto nechcel urobiť chybu, nikto nechcel inkasovať. Nám sa podarilo skórovať, ale teraz nás čaká iný zápas. Trénovali sme aj penalty, ale celkovo sme pripravení na všetko. Čaká nás búrlivé, až nepriateľské prostredie a ja dúfam, že sme nachystaní."

Výprava tímu sa po prílete ubytovala v Medžugorí, v blízkosti známeho pútnického miesta. Pomodliť sa tam však hráči nechystajú. "Ja verím v naše futbalové schopnosti, ale dúfam teda, že trnavský futbalový boh sa prikloní k nám a pomôže nám k postupu," uzavrel Godál.

Zápas je na programe v stredu 18. júla o 19.00 h na Štadióne pod Bijelim Brijegom v Mostare.

vyslaný redaktor TASR Michal Runák