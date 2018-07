Kristína Jurzová

Slepnúci Poliak chcel aspoň raz vidieť Jadranské more. Keďže nemal peniaze, vybral sa na bicykli

Keď prvýkrát zbadal svoje vytúžené more, tešil sa ako malé dieťa. Toto je príbeh o neuveriteľne silnom mužovi, ktorý spravil všetko pre to, aby si splnil svoj posledný sen.

Poliak Marcin Žarniecki bicykloval za svojím snom na až Jadran. — Foto: reprofoto Index.hr

VARŠAVA/ZÁHREB 17. júla (Dobré noviny) - Život sa s ním už od narodenia nemaznal a nadelil mu chorobu, ktorá mu postupne kradne zrak. Napriek nepriazni osudu sa však nevzdáva a plní si svoje sny, vďaka čomu sa stáva príkladom pre mnohých ďalších ľudí, ktorým ukazuje, že keď sa chce, všetko sa dá.

Marcin Žarniecki (38) z Poľska prišiel na tento svet predčasne, a tak hneď prvé dni svojho života strávil v inkubátore. Diagnóza bola neúprosná - retinopatia. Ide o ochorenie, počas ktorého dochádza k poškodeniu ciev zásobujúcich sietnicu a následnému nedostatočnému zásobeniu kyslíkom a živinami. A v niektorých prípadoch vedie dokonca aj k slepote.

Aby Marcin videl mapu sveta, musí byť k nej takmer „prilepený“. Foto: Facebook/Anamarija Tomašković

To je aj prípad Marcina, ktorý má na lekárov ťažké srdce, pretože mu nesprávnou liečbou diagnózu ešte zhoršili. Jeho zrak preto čoraz viac slabne a aktuálne s dioptriami -28 vidí už len obrysy predmetov. Na svojich potulkách svetom preto nosí špeciálnu kameru, vďaka ktorej môže pozorovať svoje okolie.

Posledný sen

Ešte predtým, než sa jeho oči ponoria do úplnej hmly, si však chcel splniť svoj veľký sen - navštíviť Jadranské more. Keďže však žije z invalidného dôchodku, ktorý mu mesačne vychádza na 145 eur, nemohol si svoju cestovateľskú túžbu dovoliť.

Marcin k svojmu snu musel dobicyklovať. Na autobus nemal peniaze. Foto: Facebook/Anamarija Tomašković

Sľúbil si však, že pre to spraví aj nemožné. Vysadol teda na bicykel a vydal sa na dobrodružnú cestu do Chorvátska. Využíval pri tom najmä vedľajšie cesty, aby sa vyhol prípadnej nehode, ktorá mu hrozí na preplnených cestách. A napokon dorazil do hlavného mesta Záhreb.

Pomohli mu dobrí ľudia z celého Chorvátska. Foto: Facebook/Anamarija Tomašković

Tu si ho vďaka poľskej vlajke na bicykli všimol jeho rodák, ktorý tu bol na návšteve svojej rodiny. Poradil mu, že najbližšie sa k moru dostane pri meste Novi Vinodolski. Marcin chcel po ceste navštíviť aj krásne Plitvické jazerá známe z „winnetuovského“ filmu Poklad na Striebornom jazere. Keď sa však dozvedel, že lístok tam stál 250 kún, čo je v prepočte takmer 35 eur, rozhodol sa neísť tam. Vo vrecku mal na totiž posledných 50 eur...

Marcin objavuje Poklad na Striebornom jazere. Foto: Facebook/Anamarija Tomašković

Jeho životný príbeh však Poliaka chytil za srdce a spolu so svojou sestrou Anamarijou Tomaškovićovou ho zverejnil na sociálnych sieťach. O Marcina sa začalo zaujímať množstvo Chorvátov, ktorí sa vyzbierali na to, aby mu splnili sen. Marcin sa teda vybral na svoju cestu k moru.

Tešil sa ako malé dieťa

Dojemný okamih, keď Marcin prvýkrát dorazil k Jadranu, natočil reportér z Indexu.hr. Na videu vidno, ako Marcin skočil celý oblečený do mora, ako sa ho pokúsil ochutnať a ako si vychutnával nárazy vlniek na svojich nohách. Pomocou kamery pozoroval pláž a takpovediac skúmal každé zrnko piesku vôkol seba.

Po tomto videu sa o jeho osud začalo zaujímať ešte viac dobrých ľudí. Tí mu zaplatili ubytovanie v hosteli a mnohí mu ponúkli nocľah, jedlo a výlety úplne zadarmo. Marcin sa tak vďaka ich pomoci dostal aj do Splitu a napokon aj do krásneho Dubrovníka, o ktorom sa neodvážil ani snívať, pretože sa mu zdal naozaj príliš ďaleko.

Splnil si svoj sen a na vlastné oči videl Jadranské more. Foto: Facebook/Anamarija Tomašković

Ak sa vám teda bude zdať, že dovolenka v Chorvátsku pri „slovenskom mori“ nie je nič extra, spomeňte si na Marcina, pre ktorého to bol životný sen a ktorý si želal, aby to bolo to posledné, čo na tomto svete uvidí.