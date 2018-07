TASR

Ivana Maleš: SR by mala viac recyklovať a predchádzať vzniku odpadu

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Jana Vodnáková

New York 17. júla (TASR) - Slovensko by malo prejsť z lineárnej na cirkulárnu ekonomiku a teda viac recyklovať a predchádzať vzniku odpadov. Povedala to Ivana Maleš, ktorá na pôde Organizácie Spojených národov hovorila najmä o životnom prostredí. Sprevádzala vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Ten v OSN predstavil prvú dobrovoľnú správu o tom, ako bude Slovensko plniť ciele udržateľného rozvoja.

Maleš je riaditeľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a ambasádorka priorít "Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí" a "Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy".

"Prezentujeme Agendu 2030, ktorá je agendou pre trvalo udržateľný rozvoj. Moje priority sa týkajú hlavne životného prostredia, vyváženej spotreby a výroby - a s tým súvisí aj prechod na cirkulárnu ekonomiku," uviedla pre TASR Maleš.

Súčasná ekonomika na Slovensku podľa jej slov funguje podľa lineárneho modelu. "Využívame prírodné zdroje, z ktorých vyrábame produkty, potom ich používame a končia nám vo väčšine prípadov ako odpad. Dôležité je, aby sme tento kruh uzavreli a využívali odpad ako zdroj," vysvetlila.

Pripomenula, že Slovensko je závislé od dovozu produktov, a tie končia na Slovensku ako odpad. Slovensko podľa jej slov dosahuje nízke ciele recyklácie a tento trend treba zmeniť. "Lebo väčšina produktov, ktoré nakupuje, končia na skládke odpadov, čo je škoda, keďže sú výborným zdrojom materiálov, ktoré vieme ďalej používať," doplnila Maleš. Dôležitý je podľa jej slov aj prechod na zelenú ekonomiku.

Osobitná spravodajkyňa TASR Viera Kulichová