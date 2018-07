TASR

Ford sa dohodol na odškodnení vlastníkov áut za airbagy od Takaty

Airbagy od spoločnosti Takata sú spájané s minimálne 23 úmrtiami a takmer 300 zraneniami vo svete. Riziko airbagov od Takaty je v tom, že vyvíjače tlaku pri aktivácii airbagov môžu vybuchnúť.

Washington 17. júla (TASR) - Americká automobilka Ford Motor uzatvorila v USA dohodu o takzvanom urovnaní ekonomických strát majiteľov áut v súvislosti s problematickými airbagmi od japonskej spoločnosti Takata. Firma na urovnanie vyčlení vyše 299 miliónov USD (255,12 milióna eur).

Dohodu, ktorú Ford uzatvoril so zástupcami vlastníkov áut v pondelok (16.7.), musí ešte schváliť súd. Týka sa majiteľov áut, ktorí sa domáhali odškodnenia od Fordu, nakoľko, ako tvrdili, v dôsledku komponentov nakúpených od Takaty hodnota ich vozidla klesla.

Airbagy od spoločnosti Takata sú spájané s minimálne 23 úmrtiami a takmer 300 zraneniami vo svete. Riziko airbagov od Takaty spočíva v tom, že za určitých okolností môžu vyvíjače tlaku pri aktivácii airbagov vybuchnúť a do priestoru vozidla vymrštiť množstvo plastových a kovových úlomkov. To viedlo k masovému zvolávaniu áut s airbagmi od firmy Takata po celom svete. Japonskej firme to spôsobilo obrovské náklady, ktoré nedokázala zvládnuť a v lete minulého roka oznámila bankrot.

Súčasťou dohody Fordu je aj poskytnutie náhradného vozidla na obdobie, dokiaľ vlastník bude mať svoje auto v servise, či kompenzácia finančných nákladov spojených so zvolávaním áut do servisov. K nim patria napríklad aj náklady na opatrovanie detí.

Do dnešných dní podobné dohody o kompenzáciách zákazníkov uzatvorilo okrem Fordu ďalších šesť automobiliek, pričom celková hodnota kompenzácií predstavuje spolu vyše 1,2 bilióna USD. Šesticu automobiliek tvoria Honda, Toyota, Nissan, Subaru, Mazda a BMW.

