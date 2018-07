TASR, Dobré noviny

Dnes o 10:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fotka, ktorá dnes obletela svet: Pápež si pre mladomanželov pripravil to najkrajšie prekvapenie

Keď sa objavil, bolo to ako blesk z jasného neba. Všetci zostali poriadne prekvapení, no pápež ukázal, že hoci je hlava Cirkvi, stále je to kňaz, ktorému záleží na jeho ovečkách.

Na snímke pápež František a mladomanželia počas obradu vo Vatikáne. — Foto: reprofoto CNA/Fr. Arnoldo Rodrigues

Vatikán 16. júla (TASR/Dobré noviny) - Pápež František opäť potvrdil svoju blízkosť k veriacim a k svadobným obradom. Ako v pondelok informoval internetový server Vatican News, hlava katolíckej cirkvi sa v sobotu nečakane objavila vo vatikánskom kostole Santo Stefano degli Abissini, kde prebiehal sobáš mladého príslušníka Švajčiarskej gardy menoma jeho vyvolenej z Brazílie, ktorá pracuje vo Vatikánskych múzeách.

Ženích Luca Elia Maria Schafer a jeho nevesta Leticia Vera mu poslali žiadosť o účasť na ich svadbe, ale ani v najkrajšom sne netušili, že by sa im to mohlo splniť. Jedinými zasvätenými boli teda napokon samotní snúbenci, ktorí to však dokázali do poslednej chvíle utajiť.

Prekvapil aj duchovných

Prítomnosť pápeža v kostole tak zaskočila nielen prítomných svadobčanov, ale aj duchovných. Kňaz Renato dos Santos bol pripravený na masu hostí, no pri vstupe do sakristie ho prekvapil pápež František, ktorý tu sedel a usmieval sa.

„Nikdy v mojom živote by som nepomyslel, že by som našiel pápeža v sakristii. Hostia sa pýtali, či je pred nimi skutočne pápež František,“ uviedol v rozhovore pre Vatican News. „Videl som v ňom skutočného farského kňaza, ktorý sa stará o svoje vlastné ovečky vo farnosti, so všetkou jeho sladkosťou a jemnosťou.“

Tri kroky k šťastnému manželstvu

Cirkevný sobáš sa uskutočnil v starobylom vatikánskom kostole stojacom neďaleko pápežovho bydliska - hotelového zariadenia Dom sv. Marty. Pápež mladý pár oddal, venoval im slová plné lásky a poradil tri kroky, ako naplno žiť dar manželstva: „Začať, zastaviť, pokračovať v ceste.“

Pápež „má hodnotu manželstva v srdci“, uviedol kňaz Santos, „v ňom je láska k tejto sviatosti, ktorá pomáha vznikať rodine a ktorá chce postaviť Boha uprostred tohto“.

Z obradu sa vďaka internetu rozšírili fotografie po celom svete. „Pozrite sa, kto prišiel ako prekvapenie! Pápež František vždy prekvapuje!“ napísal na Instagrame otec Omar Reposo, rektor svätyne Krista Vykupiteľa-Corcowa v brazílskom Rio de Janeiro.

Už pred štyrmi rokmi pápež oddal viacero rímskych párov v Bazilike sv. Petra a vlani sa k rovnakému počinu spontánne odhodlal počas letu z Čile do Vatikánu. Na palube lietadla, letiaceho vo výške 10.000 metrov, vtedy zosobášil dvoch členov posádky.