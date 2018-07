TASR

Cisár Franz Beckenbauer zagratuloval Deschampsovi: Vitaj v klube

Na archívnej snímke nemecká futbalová legenda Franz Beckenbauer. — Foto: TASR/AP

Berlín 17. júla (TASR) - Legendárny Nemec Franz Beckenbauer zagratuloval trénerovi francúzskej futbalovej reprezentácie Didierovi Deschampsovi za vyrovnanie jeho rekordu. Spolu s Brazílčanom Mariom Zagallom toto trio ako jediné na svete triumfovalo na MS v pozícii hráča aj trénera.

Štyridsaťdeväťročný Deschamps doviedol "Les Bleus" ku zlatým medailám na 21. MS v Rusku. Pred 20 rokmi vyhral na domácej pôde mundial ako hráč a kapitán.

Beckenbauer zdvihol víťaznú trofej nad hlavu ako kapitán v roku 1974 tiež doma a v roku 1990 v Taliansku priviedol ku zlatu jeho zverencov. Zagalo ako hráč vyhral MS až dvakrát v rokoch 1958 a 1962, v roku 1970 v Mexiku už ako tréner.

Na archívnej snímke z 8. júla 1990 kapitán nemeckej futbalovej reprezentácie Lothar Matthäus bozkáva trofej po výhre 1:0 nad Argentínou vo finále svetového šampionátu vo futbale na Olympijskom štadióne v Ríme. Tréner Franz Beckenbauer v tmavom saku stojí za Matthäusom. (Foto: Archív TASR)

"Vitaj v klube. Tak sme už traja. Možno by sme si mohli dať stretnutie," citovala Beckenbauera agentúra DPA z jeho rozhovoru pre denník Bild. "Je úžasné, že v dlhej histórii MS od roku 1930 je niečo podobné tak výnimočné. Viacerí sa o to pokúšali, ale nedokázali to," dodal 72-ročný "Cisár". Šancu predbehnúť Deschampsa mal aj Diego Armando Maradona z Argentíny. Ten vyhral zlato v Mexiku v roku 1986 ako hráč a kapitán, ale ako reprezentačný tréner to nedokázal v roku 2010 v JAR. Tam dvojnásobní majstri sveta vypadli vo štvrťfinále s Nemeckom.