Film skupiny Beatles Yellow Submarine má 50 rokov

LP platňa Yellow Submarine vyšla päť mesiacov po premiére filmu a v anglickom rebríčku albumov sa vo februári 1969 dostala na tretie miesto, v Spojených štátoch získala piatu pozíciu.

Bratislava 17. júla (TASR) – Yellow Submarine - Žltá ponorka, štvrtý film skupiny Beatles, je dokladom toho, že čas nemožno zastaviť. Svetovú premiéru mal 17. júla 1968 v Londýne, teda pred 50 rokmi.

Na začiatku roku 1968 prišiel producent George Martin s myšlienkou natočiť animovaný rozprávkový film. Hlavnou postavou mal byť seržant Pepper, zrejme aj z dôvodu obrovského úspechu albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Klub osamelých sŕdc seržanta Peppera). Realizácia filmu a skladieb trvala viac ako štyri mesiace.

Okrem štyroch výnimiek boli v ňom použité už hotové piesne a Beatles sa v ňom v reáli objavia iba v záverečnej scéne so skladbou All Together Now. Film bol dielom režiséra Georga Dunninga, kresby doň realizoval nemecký výtvarník Heinz Edelmann. Nové štyri skladby pre snímku nahrávali Beatles s prestávkami od februára do augusta 1968 v štúdiách na Abbey Road a Olympic-Studios.

Rozprávkovú krajinu Korenia prepadne horda Modrákov a seržant Pepper odchádza v žltej ponorke hľadať pomoc. Na ceste stretáva štvoricu hudobníkov – Johna, Paula, Georgea a Ringa. Berie ich k sebe na palubu ponorky a vracia sa v pravý čas, aby zachránili jeho krajinu. Zlých Modrákov, úlisných Jablčníkov a iné príšery odoženú nakreslení Beatles so svojou piesňou All You Need Is Love. V krajine Korenia opäť rozkvitnú kvety, ale na Modrákov si treba dávať pozor stále, lebo sú vždy pripravení zaútočiť. Preto je potrebné neprestajne spievať All Together Now – Teraz všetci spolu.

LP platňa Yellow Submarine vyšla päť mesiacov po premiére filmu a v anglickom rebríčku albumov sa vo februári 1969 dostala na tretie miesto, v Spojených štátoch získala piatu pozíciu. Je pravdou, že na štyri nové skladby by stačili dva single, ale LP platne Beatles sa stále výborne predávali. Druhú stranu platne vyplnili inštrumentálne skladby, ktoré skomponoval producent Beatles George Martin špeciálne pre tento film. V reedícii vychádza aj singel Yellow Submarine, ktorý žal úspechy už dva roky pred premiérou filmu. Anglická kritika nazvala film Žltá ponorka najbeatlesovejším zo všetkých beatlesovských filmov.

Mesiac júl bol pre Beatles mesiacom filmovým, 7. júla 1964 mal premiéru ich prvý film A Hard Day's Night, 29. júla 1965 nasledovala premiéra druhého filmu Help! Výnimkou bol tretí film Magical Mistery Tour, ktorý mal premiéru na televíznej stanici BBC 26. decembra 1967.