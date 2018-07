TASR

Bolt bude trénovať s austrálskym futbalovým tímom Coast Mariners

Osemnásobný olympijský víťaz sa v prípade definitívnej dohody s klubom môže predstaviť v tamojšej najvyššej súťaži.

Na snímke jamajský šprintér Usain Bolt. — Foto: TASR AP

Sydney 17. júla (TASR) - Jamajský šprintér Usain Bolt bude šesť týždňov trénovať s austrálskym futbalovým tímom Central Coast Mariners. Osemnásobný olympijský víťaz sa v prípade definitívnej dohody s klubom môže predstaviť v tamojšej najvyššej súťaži.

"Dohoda medzi Boltom a Mariners je prakticky odsúhlasená s niekoľkými výnimkami. V prípade jeho pôsobenia v A-League sa výrazne dvihne jej kredit a to sa nedá kúpiť. Bude vzorom pre veľa mladých Austrálčanov. Liga potrebovala hrdinu a dostala supermana. Ak by však nemal požadovanú výkonnosť, tak by to mohlo mať opačný efekt. No v každom prípade by boli všetky štadióny plné, ak by vybehol Usain na trávnik," citovala agentúra AP austrálskeho futbalového agenta Tonyho Rallisa, podľa ktorého by mal 70 percent Boltovho platu zastrešovať klub, o zvyšok peňazí by sa mala postarať Austrálska futbalová federácia (FFA).