Na Košickom hrade vzniká archeopark, pripomenie stredovek

Dobrovoľníci budujú archeopark vo svojom voľnom čase, zapojiť sa môžete aj vy.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Košice 16. júla (TASR) - Archeopark na Košickom hrade by mohol vzniknúť do piatich rokov. Pre TASR to povedal Ľuboš Porada, predseda občianskeho združenia (OZ) Castellum Cassovia a kastelán Košického hradu. "Chceli by sme tu prezentovať život ľudí v stredoveku. Jednu chalupu šafára už možno vidieť a tento rok sme si dali plán postaviť zemiansku kúriu, ale vidím, že to bude plán aj do budúceho roka. Zatiaľ máme základy. Drevo už máme nachystané, už len pracovať na tom treba," spresnil.

Ako Porada povedal, zíde sa im fyzická pomoc. "Potrebujeme silné ruky a takých ľudí, ktorí by nám s tými stavebnými prácami prišli cez víkend pomôcť. Takéto brigády máme hlavne v nedeľu, kedy sa tu stretne väčšina našich členov. Vtedy pracujeme na tých stavbách. Ostatné dni sa venujeme zvieratám, pozemku, ale nielen tomu, ktorý máme v podnájme," vysvetlil s tým, že sa starajú aj o prístupové cesty. "Tie treba pomaly každý týždeň kosiť."

Podľa slov Poradu pracujú na archeoparku dobrovoľnícky vo svojom voľnom čase. "Čiže soboty a nedele, po práci. Materiál, to základné drevo - guľatinu, sme dostali od mestských lesov," uviedol s tým že drobným nákladom budú zrejme dosky potrebné na pokrytie strechy.

Na Košickom hrade sa konala cez uplynulý víkend (14.-15.7.) prehliadka dobovej hudby a divadla Musica historica a Teatrum in Castrum 2018. "Je pravda, že staré tanečné prvky zostali zakonzervované v ľudovom folklórnom tanci. Nemyslím si však, že sa dobový tanec vráti do súčasného obdobia, ale keď máme vystúpenia na takýchto historických akciách, tak sa už svojím spôsobom vrátil, lebo ľudia sa na to radi pozerajú a často si ich s nami zatancujú," povedal pre TASR lektor historických tancov Miroslav Smaha, ktorý prišiel viesť workshop na Košický hrad z Českej republiky.

Najbližšie sa na Košickom hrade, ktorý ročne navštívi približne 20.000 ľudí, bude konať súťaž vo varení stredovekých jedál. Ako Porada spresnil, uskutoční sa 1. septembra. "Zúčastnené skupiny budú musieť podložiť jedlo, ktoré budú variť, dobovými záznamami, ale budú tam aj disciplíny, pri ktorých bude stačiť dobová plodina," povedal.

Mestské zastupiteľstvo schválilo na zasadnutí 11. decembra 2017 OZ Castellum Cassovia podnájom nehnuteľnosti, pozemkov o výmere 1730 metrov štvorcových v katastrálnom území Čermeľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to na realizáciu Centra experimentálnej archeológie za cenu jedno euro na rok za celý predmet nájmu, najmenej na obdobie sedem rokov.