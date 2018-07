TASR

Cyklisti môžu vyhrať v súťaži Žilinského kraja a SAD zaujímavé ceny

Žilina 17. júla (TASR) – Cyklisti, ktorí sa počas leta odvezú cyklobusom do Turca, Terchovej alebo Novej Bystrice na Kysuciach, môžu vyhrať atraktívne ceny v súťaži Leto s cyklobusom. Podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martiny Remencovej súťaž pripravil samosprávny kraj v spolupráci so SAD Žilina.

"Vyhrať môže každý cyklista, ktorý sa odvezie cyklobusom prevádzkovaným ŽSK a do 16. septembra pošle fotografiu z cyklovýletu a číslo cestovného lístka na emailovú adresu cyklobusy@zilinskazupa.sk alebo do správy oficiálnej facebookovej stránky ŽSK. Výhercov vyžrebujeme po skončení súťaže," doplnila Remencová.

Hlavnou výhrou súťaže Leto s cyklobusom je nový športový bicykel. "Za druhé miesto je víkendový pobyt pre dve osoby, vrátane stravy a wellness procedúr. Vyžrebovaný na treťom mieste bude mať štyri vstupy pre dve osoby na divadelné predstavenia Slovenského komorného divadla v Martine. Autor fotografie, ktorá bude mať najviac like na facebookovej stránke ŽSK získa cenu publika – praktický cyklobalík," dodala hovorkyňa ŽSK.

Cyklobusy ŽSK premávajú počas víkendov a sviatkov do 30. septembra, cez letné prázdniny sú k dispozícii aj v piatky. "Tri páry spojov povezú cestujúcich zo Žiliny do Terchovej a Novej Bystrice, dva páry do Turčianskych Teplíc. Cyklobusy fungujú od roku 2015, kedy začali premávať dve linky k Bystrickej cyklomagistrále na Kysuciach a do Terchovej. Minulý rok k nim pribudla novinka do regiónu Turca. Bicykle sú prepravované na špeciálnych prívesoch za vozidlom. Na trasách Žilina – Nová Bystrica a Žilina – Turčianske Teplice sú to cykloprívesy s kapacitou 24 bicyklov, na trase zo Žiliny do Terchovej sú využívané nosiče pre šesť bicyklov," uviedla hovorkyňa ŽSK.

Cestujúci v cyklobusových spojoch platia štandardnú cenu autobusového lístka. Poplatok za bicykel je 50 centov. Miestenky si môžu rezervovať alebo zakúpiť online na www.amsbus.sk či priamo v klientskych centrách SAD v Žiline, Čadci a Martine. "Vlani sme zaznamenali výrazný nárast využitia miestenkového systému, kde až 57 percent cyklistov si svoj výlet plánuje dopredu a kupuje si miestenku," konštatoval generálny riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.