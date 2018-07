TASR

IMT Smile prekonali samých seba: Na amfiteátre prilákali 31 tisíc ľudí

Záverečný koncert turné v sobotu 14. júla v nitrianskom amfiteátri uzavrel päticu megaúspešných koncertov, všetkých päť zastávok kapela odohrala pred vypredaným hľadiskom.

Na snímke spevák Ivan Tásler počas vystúpenia skupiny IMT Smile. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 16. júla (TASR) – Ivan Tásler, líder skupiny IMT Smile, oslavuje v pondelok 39. narodeniny. Prešovský rodák si dal k narodeninám mimoriadny darček v podobe práve ukončeného IMT Smile Amfiteáter Tour 2018. Začali ho 16. júna v Prešove, pokračovali 23. júna v Martine, 30. júna v Banskej Bystrici, siedmeho júla vo Východnej a 14. júla v Nitre.

Záverečný koncert turné v sobotu 14. júla v nitrianskom amfiteátri uzavrel päticu megaúspešných koncertov, všetkých päť zastávok kapela odohrala pred vypredaným hľadiskom. Dokonca sa jej podarilo pokoriť hranicu 30.000 z projektu IMT Smile hiSTORY. Koncerty v najväčších slovenských amfiteátroch si spolu pozrelo až 31.000 divákov.

IMT Smile si pre návštevníkov pripravili veľkolepú koncertnú šou, na ktorej im zaspievali svoje najväčšie hity. Tak, ako to pri IMT Smile býva zvykom, pozvali si aj rôznych zaujímavých hostí. Každý koncert otvárala prešovská kapela ElevenHill. Druhé vystúpenie spravidla patrilo talentovaným hudobníkom z ľudovej hudby Hornád a rusínskemu folklórnemu spevákovi Štefanovi Štecovi. Každý z koncertov bol svojím spôsobom výnimočný, lebo bol obohatený o vystúpenie tajného hosťa. V Prešove to bol Adam Ďurica, v Martine Marián Čekovský, v Banskej Bystrici Dodo Kuriľák, vo Východnej sa na jednom veľkom pódiu stretli IMT Smile a Kandráčovci a spoločne rozprúdili hotové hudobné peklo. V Nitre okrem Ondreja Kandráča vystúpil aj Tomáš Maštalír, ktorý bol so svojím gitarovým vystúpením, bezpochyby, prekvapením večera.

O mimoriadnom úspechu turné hovorí nielen veľká účasť na všetkých koncertoch, okrem tisícok návštevníkov v každom meste sa na kapelu prišlo pozrieť aj množstvo známych osobností, dokonca aj mimo hudobného sveta. Dva koncerty poctila svojou návštevou dokonca aj veľká osobnosť slovenskej hudobnej scény Richard Müller. Tí, ktorí sa prišli pozrieť aspoň na jeden z koncertov, určite potvrdia, že bol pre nich veľkým a nevšedným zážitkom. Ešte toto leto sa môžu fanúšikovia tešiť na vydanie albumu IMT Smile a Kandráčovci – Východná. Záznam z koncertu vo Východnej v obrazovej podobe realizovala aj televízia Joj a plánuje ho odvysielať ešte v tomto roku.

