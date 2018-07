TASR

Juventus oficiálne predstavil Ronalda: Chcem tu písať históriu

Ronaldo bude aj v Juventus nosiť svoje tradičné číslo 7.

Cristiano Ronaldo, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Turín 16. júla (TASR) - Cristiana Ronalda v pondelok večer oficiálne predstavili ako novú posilu Juventusu Turín. Portugalský futbalista sa už minulý týždeň dohodol s talianskym šampiónom na zmluve do 30. júna 2022. Juventus zaplatí Realu Madrid za prestup viac ako 100 miliónov eur v priebehu dvoch rokov.

"Chcem v novom pôsobisku písať históriu. Dúfam, že Juventusu pomôžem vyhrať Ligu majstrov a dokážem všetkým v Taliansku, že som hráč špičkovej úrovne. Budem na novú sezónu dobre pripravený," povedal Ronaldo počas večernej tlačovej konferencie. Zdôraznil, že jeho kariéra je stále ako "sen" a rozhodnutie prestúpiť do Turína označil za "jednoduché, pretože Juventus je jeden z najlepších tímov na svete."

Kritikom, ktorí považujú prestupovú sumu za už 33-ročného hráča za prehnane astronomickú, Ronaldo odkázal: "Vek nie je dôležitý. Cítim sa dobre, som motivovaný a budem sa snažiť hrať čo najlepšie, tak ako vždy." Juventus naposledy triumfoval v Lige majstrov v roku 1996, odvtedy až päťkrát neuspel vo finále. "Vždy bol veľmi blízko, ale nedokázal to vyhrať. Dúfam, že ja budem kúzlom, ktoré to zlomí," uviedol Portugalčan.

"Tento prestup je pre mňa obrovská výzva a ja také milujem. V mojom veku už hráči odchádzajú do Kataru alebo do Číny, no ja sa ešte cítim na viac. Ďakujem Juventusu, že mi dal túto príležitosť, budem sa ju snažiť využiť," vyhlásil Ronaldo.

Do Turína priletel aj s priateľkou Georginou Rodriguezovou a mamou Mariou Dolores už v nedeľu. Stalo sa tak v tajnosti, aby sa vyhol davu fanúšikov. Početný dav priaznivcov ho však už v pondelok ráno vítal v meste. "Prines nám titul v Lige majstrov!" skandovali priaznivci Juventusu a Ronaldo im odpovedal pozdravmi a autogramami.

Počas špeciálneho a akciami nabitého dňa "#CR7DAY", ako ho na sociálnych sieťach Juventus nazval, potom absolvoval Ronaldo aj lekársku prehliadku v komplexe Jmedical. Po celom meste umiestnili asi 5000 plagátov s podobizňou novej posily a klubová predajňa nestačila obsluhovať záujemcov. Po zdravotných testoch navštívil Ronaldo nových spoluhráčov v tréningovom centre Continassa. Ako prvý sa s ním pozdravil stredopoliar Stefano Sturaro, nasledovalo stretnutie s trénerom Massimilianom Allegrim.

Večer Ronalda oficiálne predstavili zástupcom médií na tlačovej konferencii, o ktorú bol medzi novinármi obrovský záujem a pred press centrom sa tvoril dlhý rad. O deviatej večer nasledovala veľká "party" pre fanúšikov na Allianz štadióne s hudobným programom, laserovou šou i ohňostrojom.

Ronaldo bude aj v Juventus nosiť svoje tradičné číslo 7. V predchádzajúcej sezóne hrával so sedmičkou na drese kolumbijský krídelník Juan Cuadrado, no teraz sa ho vzdal. V Reale pôsobil od roku 2009, keď prišiel z Manchestru United za 94 miliónov eur. Teraz sa stal najdrahším hráčom histórie Juventusu. So španielskym klubom vybojoval dva ligové tituly i štyri triumfy v Lige majstrov, no svoj odchod naznačil už po májovom finále LM, v ktorom Real zdolal FC Liverpool 3:1.

Za deväť rokov sa stal najlepším strelcom histórie Realu, keď v 438 stretnutiach strelil 451 gólov. Podieľal sa na zisku 16 trofejí (La Liga: 2011/2012, 2016/2017, Copa del Rey: 2010/2011, 2013/2014, španielsky Superpohár: 2012, 2017, Liga majstrov: 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, európsky Superpohár: 2014, 2016, 2017, MS klubov: 2014, 2016, 2017). Počas pôsobenia v "bielom balete" ho štyrikrát vyhlásili za najlepšieho futbalistu sveta, prvú z piatich Zlatých lôpt získal ešte ako hráč Manchestru United. "Veľká vďaka patrí fanúšikom Realu, v Madride som prežil krásne roky. Teraz sa však začína nová kapitola a chcem si ju užiť. Nemôžem sa dočkať, keď odštartuje sezóna," dodal Ronaldo.