KHL: Řepík predĺžil zmluvu s HC Slovan Bratislava

Michal Řepík, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júla (TASR) - Český hokejista Michal Řepík si bude aj naďalej obliekať dres HC Slovan Bratislava. S účastníkom KHL sa dohodol na zmluve na nasledujúcu sezónu. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Dvadsaťdeväťročný Řepík bol v uplynulom ročníku s 12 gólmi najlepší strelec mužstva. Celkovo v premiérovej sezóne v "belasom" nazbieral v 51 zápasoch 23 bodov. Jeho kontrakt ešte podlieha registrácii na Centrálnej hráčskej matrike (CIB) v Moskve.

"Michal v minulej sezóne dokázal, že patrí medzi produktívnejších hráčov, aj v takej náročnej súťaži ako KHL. Rátame s jeho využitím v prvých dvoch útočných formáciách. Predpokladáme, že bude rovnako dôležitým hráčom pre špeciálne herné činnosti," uviedol tréner Slovana Vladimír Országh.

Řepík má okrem Slovana v KHL skúsenosti aj z Traktora Čeľabinsk a HC Lev Praha. V najvyššej českej súťaži si pripísal celkovo 49 bodov v majstrovskej sezóne v Liberci (2015/2016), 18 bodov v 22 dueloch o rok neskôr v Sparte. Tam dohral aj minulý ročník, no ani on nepomohol tímu k úspechu v boji majstrovský titul. V Európe hral aj vo Fínsku a Švajčiarsku, skúsenosti má tiež z NHL z Floridy Panthers. V uplynulých sezónach patril stabilne aj do českej reprezentácie, predstavil sa na ZOH v Pjongčangu i na tohtoročnom svetovom šampionáte.