Chorvátskeho kouča Francúzi neprekvapili, nepáčila sa mu penalta

Chorváti pod vedením Zlatka Daliča a na ihrisku pod dirigentskou taktovkou Luku Modriča dosiahli ziskom striebra historický úspech, keď prekonali bronz z roku 1998 vo Francúzsku.

Moskva 16. júla (TASR) - Slzy a smútok čoskoro nahradí veľká hrdosť. Chorvátski futbalisti síce prehrali vo finále 21. MS v Rusku s Francúzskom 2:4, ich šampionátové dobrodružstvo ale nadchlo celý futbalový svet. "Vatreni" pod trénerským vedením Zlatka Daliča a na ihrisku pod dirigentskou taktovkou najlepšieho hráča turnaja Luku Modriča dosiahli ziskom striebra historický úspech, keď prekonali bronz z roku 1998 vo Francúzsku.

V nedeľu v moskovských Lužnikách slávil úspech francúzsky pragmatizmus a efektivita. Balkánci však opäť potvrdili nezlomnú vôľu a pre ich fanúšikov sa stali hrdinami. Smutnými, keďže mali aj smolu pri vlastnom góle Maria Mandžukiča v 18. minúte. Chorvátsky útočník mal zasa šťastie, keď sa už do "správnej" siete presadil v 69. minúte po hrúbke brankára Huga Llorisa. Stal sa tak prvým hráčom vo finále, ktorý prekonal vlastného aj súperovho brankára. Na MS sa takýmto zápisom môže "pochváliť" len Ernie Brandts z Holandska. Celkovo na finálových turnajoch MS padlo 53 vlastných gólov, v Rusku rekordných 12. Prvým nešťastníkom bol Mexičan Manuel Rosas na MS 1930, Mandžukič najmenej nasledujúce štyri roky posledným.

Tréner Chorvátov Zlatko Dalič v emotívnom pozápasovom hodnotení preukázal veľkorysosť: "Gratulujem Francúzsku k titulu majstrov sveta. Prehrali sme, ale taký je futbal. Sme smutní, ale hrdí. Odohrali sme dobrý zápas, ale tá penalta nás dosť zrazila. Potom to už bolo oveľa ťažšie. Ale musíme byť spokojní. Francúzi nás ničím neprekvapili. Dobre bránili a hrali na kontry. My sme strelili dva góly, no dali sme si vlastný a inkasovali z penalty. Musím tiež zagratulovať mojim hráčom, možno to bol ten najlepší zápas, aký sme hrali na šampionáte. Ale proti tak silnému mužstvu ako má Francúzsko nie sú dovolené žiadne chyby," citoval ho oficiálny web FIFA.

Päťdesiatjedenročný Dalič si však neodpustil poznámku na zásah VAR, ktorý argentínskemu hlavnému rozhodcovi Nestorovi Pitanovi pomohol nariadiť penaltu po ruke Ivana Perišiča vo vlastnej šestnástke: "Nikdy nekomentujem verdikty rozhodcov, ale takáto penalta by sa vo finále MS pískať nemala."

Zlatú loptu pre najlepšieho hráča šampionátu získal špílmacher a kapitán Chorvátska Luka Modrič. Slzy mu v šatni utierala aj prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová. "Odovzdali sme na ihrisku všetko, môžeme byť hrdí. Boli sme lepším tímom, ale pochovali nás nešťastné góly. Až keď sa upokoja emócie pochopíme, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Rád by som tiež poďakoval našim fanúšikom, ktorí nás podporovali počas celých MS. Je mi ľúto kvôli nim, že sme nezvíťazili. Rád by som tiež poďakoval mužstvu, bez neho by som ani ja nič nedosiahol."