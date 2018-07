Eurokomisia vyzýva Airbnb, aby sa podriadila spotrebiteľským normám EÚ

TASR

Komisia upozornila, že súčasná cenová prezentácia spoločnosti Airbnb a niektoré podmienky ňou ponúkané nie sú v súlade s viacerými smernicami, napr. smernicou o nekalých obchodných praktikách.

Brusel 16. júla (TASR) - Európska komisia (EK) a spotrebiteľské úrady EÚ vyzvali v pondelok spoločnosť Airbnb, aby zosúladila svoje podmienky so spotrebiteľskými pravidlami EÚ a aby bola transparentnejšia pri prezentácii svojich cien.

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová pred novinármi v Bruseli pripomenula, že čoraz viac spotrebiteľov si rezervuje dovolenkové ubytovanie online a tento sektor priniesol mnohé nové príležitosti pre dovolenkárov.

"Jeho popularita však nemôže byť ospravedlňovaním toho, že sa nedodržiavajú pravidlá EÚ pre spotrebiteľov. Tí musia správne pochopiť, za čo presne a koľko zaplatia za ponúkané služby a musia mať spravodlivé pravidlá, napríklad pri zrušení ubytovania zo strany majiteľov. Očakávam, že spoločnosť Airbnb ponúkne rýchlo tie správne riešenia," dodala Jourová.

Komisia upozornila, že súčasná cenová prezentácia spoločnosti Airbnb a niektoré podmienky ňou ponúkané nie sú v súlade so smernicou o nekalých obchodných praktikách, smernicou o nekalých zmluvných podmienkach a s nariadením o právomoci v občianskych a obchodných veciach. Európske spotrebiteľské orgány a EK preto požadujú spoločnosti Airbnb na uskutočnenie niekoľkých zmien a spoločnosť dostala termín do konca augusta, aby predložila svoje návrhy. Tie eurokomisia spolu so spotrebiteľskými úradmi EÚ v septembri preskúma a ak ich nebude považovať za uspokojivé, Airbnb môže čeliť krokom vedúcim na presadenie práva EÚ.

Podľa eurokomisie spoločnosť Airbnb by mala upravovať spôsob, akým poskytuje informácie o cenách už od počiatočného vyhľadávania na svojich webových stránkach, aby spotrebitelia mali predstavu o celkovej cene, vrátane všetkých povinných poplatkov, a ak nie je možné vopred vypočítať konečnú cenu, aby boli spotrebitelia jasne informovaní o možnosti platiť dodatočné poplatky. EK žiada aj zavedenie možnosti jasne zistiť, či ponuku bývania poskytuje súkromný hostiteľ, alebo odborník.

EK žiada, aby podmienky poskytovania služieb Airbnb boli zosúladené s európskym spotrebiteľským právom, čo okrem iného znamená, že spotrebitelia musia mať pokyny v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a byť jasne a zrozumiteľne informovaní o svojich právach, vrátane miesta konania prípadných súdnych sporov. Spoločnosť Airbnb by podľa EK nemala uviesť spotrebiteľov do omylu tým, že sa obráti na súd v inej krajine, ako je ich domovská krajina.

