TASR

Dnes o 12:07 Dunajskú Stredu povedie Nemec Hyballa. DAC už túži aj po titule

Pred futbalistami Dunajskej Stredy stojí jasný cieľ - zopakovať minimálne tretie miesto z uplynulého ročníka, resp. dostať DAC opäť do pohárovej Európy.

Na snímke zľava športový riaditeľ DAC Jan Van Daele, majiteľ klubu Oszkár Világi, manažér mládežníckej akadémie Krisztián Németh. — Foto: TASR/Martin Baumann

Dunajská Streda 16. júla (TASR) - Futbalistov DAC Dunajská Streda povedie v novej sezóne Fortuna ligy 2018/19 nemecký tréner Peter Hyballa. Oznámil to na tlačovej konferencii pred štartom ročníka majiteľ DAC Oszkár Világi. Stojí pred ním jasný cieľ - zopakovať minimálne tretie miesto z uplynulého ročníka, resp. dostať DAC opäť do pohárovej Európy. Podľa majiteľa v klube dokonca od týchto dní už majú ambície na majstrovský titul.

Ešte pred odchodom do gruzínskeho Tbilisi na odvetu 1. predkola Európskej ligy UEFA (prvý zápas 1:1) sa pred zástupcov médií postavili majiteľ Oszkár Világi, športový riaditeľ Jan Van Daele, kapitán mužstva Marin Ljubičič a manažér mládežníckej akadémie Krisztián Németh. Világi už netajil meno nástupcu Taliana Marca Rossiho, ktorý Dunajskú Stredu priviedol do pohárovej Európy opäť po 25 rokoch. "Marco Rossi bude reprezentačným trénerom Maďarska. Jeho kontrakt s naším mužstvom sa skončí 20. júla. Chcem sa mu poďakovať za všetko, čo pre nás urobil. Keď sem príde, bude sa tu cítiť ako doma. Sme v situácii, že aj keď sme s ním mali kontrakt na jeden rok, musíme začať s novým trénerom. Rossi odporúčal vybrať takého trénera, ktorý by pokračoval v štýle jeho hry. Je tu aj veľa mladých hráčov a preto sme chceli takého trénera, ktorý vie pracovať s mladými. Novým trénerom DAC Dunajská Streda na ďalšie dva roky bude Peter Hyballa. Pôsobil vo viacerých mužstvách, v Leverkusene, v Sturme Graz. Príde s novým tímom, pretože s Marcom Rossim odchádza aj štáb. Sme v časovej tiesni. Vrátime sa z Tbilisi, v piatok nastúpi nový tréner a v nedeľu už hráme v Podbrezovej. Rossimu prajem veľa úspechov, veľa šťastných chvíľ. Som veľmi rád, že z klubu DAC vybrali nového trénera maďarskej reprezentácie," povedal Világi.

"Je to už šiesta sezóna, odkedy som prevzal mužstvo. Máme za sebou výbornú sezónu. Tlačovky sú dôležité, lebo si môžeme stanoviť ciele a môžeme hovoriť o tom, či sa nám ich podarilo naplniť. Vlaňajšia sezóna bola prvá, keď sa nám podarilo naplniť ciele, dostať sa do prvej šestky. Tým, že sme získali tretie miesto, sme spravili niečo navyše. Mali sme medzi sebou dohodu, ale otvorene sme o tom nehovorili. Jarná sezóna svedčila o tom, že mužstvo vyrástlo. Najlepšia správa je, že sa rysuje tím, ktorý je súdržný, bojuje a nevzdá sa. Skúsení vedia byť lídrami tohto tímu, ale vyrastajú aj mladí, ktorí vedia rozhodnúť a môžu mať charakter lídrov. Na tejto ceste chceme pokračovať. Máme iba prichádzajúcich hráčov, ktorí prišli z iných klubov. Jadro tímu zostalo spolu, môžeme pokračovať v tom, čo sme začali na jar. Minimálnou ambíciou je byť v play off. Naším cieľom je byť medzi prvými troma. Urobíme všetko preto, aby sa to naplnilo. Ak by sme postúpili, ďalší štvrtok nás čaká Minsk, máme mužstvo, aby sme to zvládli," uviedol.

Podľa športového riaditeľa Van Daeleho sa mužstvo posilnilo a avizuje atak na prvú trojku: "Chcem potvrdiť to, čo povedal majiteľ. Najprv sa chceme dostať do prvej šestky a potom do prvej trojky. Úlohou bolo udržať mužstvo spolu. Dôležité bolo udržať Zsolta Kalmára, sme šťastní, že u nás zostal. Znamená to aj pre neho stabilitu. Tiež sme spokojní, že zostal u nás Herc. Na ľavú stranu sa podarilo získať Šimčáka. Do stredu poľa prišiel Máté Vida, reprezentant, ktorý bude plniť úlohu Simona Pamboua. Tretiakov rozšíri naše možnosti v útoku. Evidujeme záujem o našich hráčov. Zažili sme účasť na MS od Erica Davisa, je to pre nás veľká pocta. Čo sa týka Šatku, skauti sledujú jeho výkony, vieme o záujme z francúzskej a talianskej prvej ligy, ale má ešte s nami zmluvu. Davis sa vrátil z majstrovstiev sveta, trénuje s mužstvom. Má s nami zmluvu na ďalšie dva roky. Registrovali sme oňho záujem z Turecka, ale zatiaľ zostane s nami. Dôležité je, aby sme sa dobre pripravili na štvrtok."

Podľa kapitána Marina Ljubičiča bude mužstvo bojovať o postup v Európskej lige: "Chceme, aby noví hráči rýchlo zapadli do mužstva. Hrali sme s Tbilisi, všetci sa pripravujeme na odvetu. Ukázali sme, kto je lepší. Máme štyri dni, aby sme sa pripravili na zápas."

Dokončuje sa mládežníčka akadémia, práca v nej je na vysokej úrovni, čo potvrdil aj Krisztián Németh. "V súčasnosti máme svetové podmienky na trénovanie. Je našou povinnosťou, aby sme tie možnosti využili. V týchto podmienkach sa môžeme zamerať na detaily. Môžem vyhlásiť, že otvárame nové projekty. Založili sme brankársku akadémiu s Martinom Raškom a Jánom Novotom. Čo sa týka výsledkov, pri mládeži vieme, že nie sú smerodajné. Výber do 17 rokov skončil na historickom treťom mieste. V minulom ročníku 10 hráčov reprezentovalo na medzinárodnom fóre. Rozšírili sme naše aktivity. V lete organizujeme pre 200 hráčov letné kempy, aby sme ich spoznali a aby si zvykli na naše podmienky v MOL Akadémií. Cieľom je, aby sa naši odchovanci dostali do A-mužstva."

Stále pokračuje aj prestavba štadióna. "Čo sa týka štadióna, chceme ho dokončiť do konca roka. Pred štyrmi rokmi som povedal, musíme urobiť štadión, infraštruktúru a to sa nám podarilo v krátkom termíne. Teraz sa sústredíme na budovanie mužstva a akadémií. Mojím cieľom je hrať každý rok medzinárodný zápas a od dnes máme ambíciu byť majstrom. Máme všetko preto, aby sme to naplnili. Nechceme opustiť filozofiu, hrať s mladými hráčmi a útočný futbal," dodal Világi.