Dnes o 11:33 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Deschamps opäť na tróne: Nie je to o mne, ale o hráčoch

Francúzski hráči vyhadzujú do vzduchu trénera Didiera Deschampsa po víťazstve nad Chorvátskom 4:2 vo finálovom zápase Francúzsko - Chorvátsko na MS 2018 vo futbale v Moskve 15. júla 2018. — Foto: TASR/AP

Moskva 16. júla (TASR) - Francúzsky futbal priviedol na futbalový Olymp po dvadsiatich rokoch rovnaký muž. Didier Deschamps to v roku 1998 v domácom prostredí dokázal ako hráč a kapitán, na práve skončených 21. MS v Rusku ako tréner. Zmizli tak spomienky z bolestnej prehry spred dvoch rokov vo finále EURO vo Francúzsku a vlajka "trikolóry" v moskovských Lužnikách po triumfe 4:2 nad Chorvátskom zaviala najvyššie.

Keď prišiel Deschamps na pozápasovú tlačovú konferenciu pripravený odpovedať na otázky médií, jeho hráči s hurónskym krikom "On est champions" vbehli do miestnosti a trénera oblievali šampanským, pivom, kolou či perlivou minerálkou. Benjamin Mendy a Florian Thauvin vyskočili na stôl, Olivier Giroud viedol ďalší tucet radujúcich sa hráčov a oslavy preniesli z plochy a šatne aj pred desiatky bežiacich kamier a mikrofónov. "Už tretíkrát sa prezliekam a stále smrdím rovnako," povedal 49-ročný tréner novinárom a dodal: "Moji hráči boli vždy trochu blázniví."

Jeho mužstvo počas celého turnaja, na ktorom prehrávalo iba deväť minút v osemfinále s Argentínou, dokázalo jednotu, zomknutosť, pevnú disciplínu a charakter. Deschamps napodobnil Brazílčana Maria Zagala (1958, 1962, resp. 1970) a Nemca Franza Beckenbauera (1974, resp. 1990) a iba ako tretí v histórii získal titul majstra sveta ako hráč i tréner. "Nerád hovorím o sebe, ale nútite ma k tomu, tak krátko. Samozrejme. Mal som nesmiernu česť a privilégium zažiť toto ako hráč pred 20 rokmi. A bolo to vo Francúzsku, takže samozrejme sa to vrylo do pamäte navždy. Ale to, čo moji hráči urobili dnes, je rovnako krásne a rovnako silné. Toto nie je o mne, je to o hráčoch, s ktorými sme odviedli obrovskú robotu a korunovali ju zlatom," citovala ho agentúra AP.

Bývalý defenzívny stredopoliar Nantes, Marseille, Bordeaux, Juventusu, Chelsea a Valencie sa stal definitívne francúzskou futbalovou legendou. Ako hráč vyhral Ligu majstrov s Juventusom, okrem MS aj EURO 2000 v Holandsku a Belgicku. Trénoval Monaco, Juventus a Marseille, v roku 2012 prešiel na reprezentačnú lavičku. Na nej zažil prehru vo štvrťfinále MS 2014 v Brazílii s neskoršími majstrami sveta aj spomínané bolestné finále ME pred dvoma rokmi s Portugalskom. "Pred dvoma rokmi sme zažili veľa bolesti. No možno, ak by sme boli vtedy majstri Európy, dnes by sme neboli majstri sveta. Veľa som sa v tom finále naučil," uviedol Deschamps, ktorý za necelé dva mesiace prípravy a samotného šampionátu odviedol skvelú prácu s mladým tímom. "Je to nádhera. Náš mladý tím je najlepší na svete, veď niektorí hráči majú iba 19 rokov. Sme hrdí, že sme Francúzi. Vive la République a vive la France."

Deschamps sa mohol spoľahnúť na skvelého brankára a kapitána Huga Llorisa, pevnú defenzívu pod vedením Raphaëla Varaneho a Samuela Umtitiho s výbornými krajnými obrancami Lucasom Hernandezom a Banjaminom Pavardom. V strede poľa vynikali Paul Pogba a neúnavný "všadebol" N'Golo Kante. A ofenzívna sila v podobe štvorgólových Antoineho Griezmanna a Kyliana Mbappého hovorila sama za seba. Len 19-ročný Mbappé sa stal po legendárnom Pelém iba druhým tínedžerom, ktorý skóroval vo finále. Dokázal spolu s Griezmannom ťažiť zo "špinavej" práce Girouda, ktorý síce na turnaji nedal gól, ale bol pre ofenzívu dôležitý. "Boli sme zomknutí a jednotní, som hrdý na toto mužstvo. Všetci milujeme Francúzsko. Máme síce každý iný pôvod, ale napriek tomu tvoríme jeden celok," citovala agentúra DPA Griezmanna.