Volajú ho chorvátsky Pablo Escobar. 80-ročný starček má ale na pestovanie marihuany ten najlepší dôvod

Takto si narkobaróna rozhodne nikto nepredstavuje. Deduško, ktorý sa dožil až 80 rokov, však má vlastné vysvetlenie, prečo sa venuje pestovaniu marihuany.

Tomislav Rosan vo svojej záhrade v chorvátskom mestečku Pakoštane. — Foto: reprofoto Slobodna Dalmacija

PAKOŠTANE 16. júla (Dobré noviny) - Aj Európa má svojho Pabla Escobara. Nájdete ho v chorvátskom mestečku Pakoštane, no rozdiel medzi ním a kolumbijským „kráľom kokaínu“ je zrejmý. Chorvát Tomislav Rosana už dlhé desaťročia pestuje marihuanu, ktorou sa snaží pomáhať chorým ľuďom.

Úrady však už roky tvrdia, že „dalmátsky Pablo Escobar“ je hlavným dodávateľom „trávy“ zo Zadaru do Singapuru a polícia ho prednedávnom zadržala s tým, že ide o „nebezpečného diabla“.

Overiť si to prišiel denník Slobodna Dalmacija, ktorý zostal poriadne prekvapený. V chalúpke ich totiž privítal 80-ročný dedko vysoký asi 165 centimetrov, ktorý mal sotva 50 kilogramov a ktorý trpí astmou, dnou a hypertenziou. Takto si človeka „silnejšieho ako systém“ rozhodne nepredstavovali...

Vetchý starec s bejzbalvou čapicou na hlave trávi väčšinu svojho času v priestrannej záhrade pred veľkým domom, kde má podľa svojich slov všetko, čo potrebuje. Nájdete tu fazuľu, papriku a stopy po päťdesiatich koreňoch marihuany, ktorú mu polícia zhabala, lebo vraj na ulici zacítili jej arómu. A opäť sa začal súdny kolotoč.

Vyliečiť ho mala marihuana. Foto: reprofoto Slobodna Dalmacija

„Nikomu som nikdy nič nepredal! Len zachraňujem životy. Vaše a ostatné. Ako dlho som to robil? Nepýtaj sa ma. Ani to nechcem vedieť,“ hovoria Tomislavove zlomené modré oči s tým, že si vraj nikdy nezapálil cigaru, nieto ešte joint.

Razia mu pred dvoma rokmi zhabala 450 kusov konope indickej, pričom niektoré kusy mali až cez dva metre. Pestoval ju na streche domu, ale aj v pivnici, ktorá bola vybavená osvetlením i systémom vetrania. Napokon ho však oslobodili s tým, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by bol zapletený do nekalého biznisu. „Stačí mi päť kún denne na život,“ vysvetľoval.

Na inom svete

Celá kauza sa však opäť otvorila po tom, ako sudca tvrdil, že nemá žiadne lekárske osvedčenie, ktoré by ho oprávňovalo nakladať s marihuanou.

„Už som bol na inom svete,“ hovorí muž, ktorý trpí dnou. Lekári mu pred sedem a pol rokmi vytiahli z kolena deväť litrov vody, ukazuje na jazvy na pravej nohe.

„V Grazi, kde som pracoval a kde dnes žije moja manželka a dcéra, som čítal knihu doktora Gurschera o liečbe marihuanou. Vzal som niekoľko semien marihuany a zmiešal ich s mliekom. Keď som to vypil, bolo to, akoby mi to niekto šmahom ruky vzal. Nikdy som nemal takéto problémy. Neskôr sa mi vyriešila aj astma. Pokým marihuana rastie, som zdravý. Priblížim sa k nej a cítim to,“ hovorí Tomislav a rozťahuje nozdry na nose, akoby teraz dýchal konopný kvet.

A ako ho konzumuje? „Ako olej. To je zdravé!“ hovorí s rozrušením a beží do miestnosti pre niekoľko sklenených fliaš, v ktorých je olej z kanabisu: „Toto vylieči všetko. Pomáha všetkým.“

Tomislav odišiel na dôchodok 22 rokov dozadu. Dlho pracoval ako robotník v Rakúsku a potom sa vrátil do svojho rodného mestečka Pakoštane do veľkého domu, kde vyrastal a kde teraz žije. Je v ňom sám, ale to mu nevadí. Miluje svoj pokoj, že ho nikto neobťažuje, venuje sa poľnohospodárstvu a pomáha ľuďom, keď k nemu prídu. Rád totiž pomáha druhým. „Neviem, prečo by mal byť niekto za to odsúdený?“ pýta sa.

V Chorvátsku pred troma rokmi povolili legálne používať marihuanu na lekárske účely. Pestovanie indickej konope je však stále zakázané a prípravky na báze marihuany sú dostupné len na lekársky predpis.