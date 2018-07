TASR

Nádvorie hradu V Kežmarku patrí Letnému divadelnému festivalu

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Oliver Ondráš

Kežmarok 16. júla (TASR) – Nádvorie kežmarského hradu patrí aj tento rok Letnému divadelnému festivalu. Ten štartuje v pondelok a potrvá do piatku 20. júla. Tradične ho organizuje Mestské kultúrne stredisko a Múzeum v Kežmarku. „Pondelkový večer o 20.30 h. sa predstaví Kežmarčanom dobré známe divadlo Commedia z Popradu s predstavením Don Quichot a Sancho Panza," uviedla riaditeľka kežmarského múzea Erika Cintulová.

V celosvetovo známom satirickom príbehu sa chudobný španielsky šľachtic Don Quichot zblázni z čítania rytierskych románov a vyberie sa do sveta brániť siroty, vdovy a panny. Sprievodcu mu robí Sancho Panza, obdarený ľudovou múdrosťou i dobrotou. „Utorok 17. júla bude v rovnakom čase patriť divadelnému súboru Daxner z Tisovca, ktorý ešte na našom festivale neúčinkoval. Predstavia sa s hrou Bežný deň v nemocnici XY, ktorá je na motívy Raya Cooneyho - Lekárske tajomstvo, napísaná v najlepších tradíciách situačného humoru. Doktor Moravský má mať prednášku pre 200 neurológov a tá by mu mala zabezpečiť kariérny postup. V posledných minútach jeho prípravy sa však ako načasovaná bomba objaví žena, ktorú nevidel 18 rokov, aby mu oznámila, že má čerstvo plnoletého syna. Ten medzitým nelení a zúrivo sa snaží zistiť, ktorý z lekárov je jeho otec," doplnila Cintulová.

V rámci festivalu nezabudli organizátori ani na najmenších divákov a v stredu 18. júla o 16. hodine je pre nich pripravené divadlo Babadlo z Prešova s hrou Ali Baba. V divadelnej adaptácii slovenskej ľudovej rozprávky "Hopsa, horsa, zem otvor sa!" sa dozvedia, či je možné zvíťaziť nad zbojníkmi, a či rozum a šikovnosť je viac ako sila.

„Vo štvrtok 19. júla, opäť o 20.30 h., sa nám predstaví divadlo Kľud Kladzany, ktoré minulý rok zaujalo najviac divákov. Tento rok sa predstaví s hrou Cicho, bo skajpujem s dzivku. Je to komédia o kosení, modernej komunikácií a starých večných problémoch," upozornila Cintulová. Dodala, že vyvrcholením celého festivalu bude zahraničný divadelný súbor a to konkrétne Komorní hudební divadlo Ostrava s predstavením Šest žen Jindřicha VIII. V pseudohistorickej hudobnej revue autorskej dvojice Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra sa diváci zoznámia so všetkými osudovými ženami Jindřicha VIII. Známe evergreeny predstavia herci v celkom novom kabáte.