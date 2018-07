TASR

Golfistky SR na ME družstiev opäť pokorili historické maximum

Vlaňajšie maximum, ktorým bolo 15. miesto, vylepšili o tento rok jednu priečku a skončili štrnáste.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Jozef Ďurník

Murhof 15. júla (TASR) - Slovenské golfistky dosiahli na majstrovstvách Európy družstiev v rakúskom Murhofe historicky najlepšie umiestnenie. Vlaňajšie maximum, ktorým bolo 15. miesto, vylepšili o tento rok jednu priečku a skončili štrnáste.

Na ženskom kontinentálnom šampionáte sa zúčastnilo devätnásť družstiev, každé reprezentovalo šesť golfistiek. Prvé dva dni v Murhofe patrili kvalifikácii. Po súčte individuálnych výkonov z dvoch hier každej hráčky sa družstvá rozdelili do troch skupín. Najlepšia osmička bojovala o medaily, ďalších osem výberov v B-skupine hralo o umiestnenie na 9. až 16. mieste a zvyšné tri v C-skupine o 17. až 19. pozíciu.

Slovenky, v zložení Anika Bolčíková, Natália Hečková, Rebecca Hnidková, Laila Hrindová, Lea Klimentová a Sára Zrníková, sa po kvalifikácii ocitli na 16. priečke s celkovým počtom 745 úderov, čím si zabezpečili účasť v B-skupine majstrovstiev Európy. "Na turnaj sme cestovali s reálnymi očakávaniami. Vedel som, že patríme do B-skupiny, v kútiku duše som však dúfal, že ak by všetko zapadlo ideálne do seba a mali by sme šťastie, mohli by sme sa dostať aj do áčka. Turnaj nám nastavil zrkadlo. Skóre, ktoré bolo potrebné na účasť v A-skupine, bolo pre nás, žiaľ, nedosiahnuteľné," povedal viceprezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) a šéf reprezentačného úseku Rastislav Antala.

V B-skupine dostali Slovenky do 1. kola súbojov o umiestnenie Španielky. Favorizované súperky síce zvíťazili jasným pomerom (4,5:0,5), no po dramatickom priebehu. Niektoré vzájomné stretnutia rozhodli až lepšie zvládnuté posledné jamky. V ďalšom dueli nastúpili slovenské reprezentantky proti Švajčiarkam. Zápas za stavu 2:2 strhla na slovenskú stranu Anika Bolčíková, keď v strhujúcom závere súboja s Elenou Moosmannovou vyhrala 17. aj 18. jamku. V súboji o konečné 13. miesto nastúpili Slovenky v sobotu proti Škótkam. "Dievčatá odohrali veľmi dobrý zápas, súperky však trafili paty azda zo všetkých miest. Škoda, že sa nám nepodarilo zdramatizovať konečné skóre. Obsadili sme 14. priečku, čo je historicky najlepší výsledok na majstrovstvách Európy ženských družstiev. Som s ním spokojný. Krok po kroku mierime nahor. Máme ambíciu priblížiť sa k špičkovým krajinám. Verím, že budúci rok budeme ešte silnejší," pokračoval Antala.

Kontinentálny šampionát v rakúskom Murhofe, ktorý sa nachádza 40 km od Grazu a ME ženských družstiev hostil po roku 2011 druhýkrát v histórii, sa uskutočnil v príjemnom letnom počasí. Reprezentácie mali ideálne podmienky na golf. "Bolo veľmi pekne. V noci na stredu síce zapršalo a ďalší deň bola zima, ale počasie golfu neprekážalo. Organizátori šampionát zvládli, hralo sa v príjemnom prostredí. Z podujatia, aj vďaka zlepšenému výsledku našich dievčat, prevažujú u mňa pozitívne emócie," dodal Antala.