TASR

Dnes o 13:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Basketbalistky SR 20 zdolali Chorvátsko a na ME obsadili 15. priečku

Balkánskeho súpera zdolali mladé Slovenky o 16 bodov.

Ilustračné foto. — Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Šopron 15. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia žien do 20 rokov sa rozlúčila s účinkovaním na majstrovstvách Európy v maďarskom Šoprone a zároveň s A-kategóriou víťazne, v nedeľňajšom dueli o 15. miesto zdolala Chorvátsko 68:52.

O 15. miesto: Chorvátsko – Slovensko 52:68 (12:14, 20:24, 13:17, 7:13) Chorvátsko: Molnarová 8, Šimuničová 7, Katavičová 5, Erjavecová 2, Mart. Galičová 0 (Silovová 14, Mari. Galičová 6, Mrdaljová a Uzelacová po 4, Pavičová 2, Soričová 0) Slovensko: Svetlíková 18, Kováčiková 17, Belušová 8, Balážová 3, Gajdošová 2 (Tarkovičová 10, Kozáková 5, Ošťádalová 3, Drobná 2, Havranová, Lelkes a Majtásová 0) TH: 11/10 – 7/7, Fauly: 17 – 18, Trojky: 4 - 7, Rozhodovali: Vuckovič (Chor.), Kaludjerovič (Č. Hora), Ortisová (Fr.)

Slovensko vstúpilo do svojho záverečného vystúpenia na ME šnúrou štyroch bodov za sebou. Zverenkyne trénera Juraja Suju hrali s ľahkosťou, dobre bránili a odmenou pre nich bolo vedenie 11:4. Chorvátsku pomohol oddychový čas, po ktorom urobilo šnúru 6:0. Slovenky si však držali vedenie, prvú štvrtinu napokon vyhrali 14:12. V druhej časti pokračoval ich kolektívny výkon, od súpera sa začali výraznejšie vzďaľovať, v jednom momente viedli aj o deväť bodov. Chorvátky v koncovke zabrali, ale posledné slovo mal slovenský výber. Ten opäť úspešne odrazil zvýšený nápor a do šatní šiel za stavu 38:32.

V tretej 10-minútovke sa zvýšilo tempo hry, ale tiež sa opakoval priebeh. Chorvátsko totiž v istých úsekoch zvýšilo aktivitu, ale Slovenky dokázali na to adekvátne reagovať. Súperky nepustili do bodového trháku, naopak, sami šli do čoraz pohodlnejšieho náskoku. Tesne pred koncom štvrtiny poslala Kováčiková úspešnou trojkou Slovensko prvýkrát v zápase do dvojciferného vedenia – 55:45. Jej spoluhráčky získali vďaka tomu pevnú pôdu pod nohami, čo rezultovalo do zvýrazňovania náskoku aj v záverečnej perióde. Slovenky nepripustili v závere žiadnu drámu a v poslednom stretnutí na ME si pripísali víťazstvo.