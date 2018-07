TASR

Rooney debutoval v MLS, D.C. United pokrstili nový štadión víťazstvom

Wayne Rooney. — Foto: TASR/AP

Washington 15. júla (TASR) – Anglický futbalista Wayne Rooney debutoval v noci na nedeľu v americkej MLS. Svojmu tímu D.C. United pomohol prihrávkou k domácemu víťazstvu nad Vancouverom Whitecaps 3:1. Rooneyho debut bol zároveň premiérovým zápasom United na novom domácom štadióne Audi Field s kapacitou 20-tisíc divákov.

Tridsaťdvaročný útočník naskočil do zápasu v 58. minúte za stavu 1:0, keď nahradil Darrena Mattocksa. "Naša hra sa po jeho príchode výrazne zlepšila," povedal tréner United Ben Olsen. Historicky najlepší strelec Anglicka stál v 69. minúte pri zrode akcie, ktorá viedla k druhému gólu United. Rooney mohol svoj premiérový štart okoreniť aj gólom, no v 79. minúte kryl jeho hlavičku z 5 metrov brankár hostí Brian Rowe. Už o minútu neskôr sa však predsa len zapísal do štatistík, keď prihrával Arriolovi na tretí gól domácich. "Dnes je veľký večer. Môj debut v MLS, a súčasne debut v drese D.C. United, sme okorenili víťazstvom, čo ma veľmi teší. Teraz nás čaká týždeň intenzívneho tréningu Verím, že už budúci týždeň dostanem na ihrisku viac priestoru," povedal Rooney po úvodných 30 minútach v drese United.

Aj napriek pozornosti, ktorú vyvolal jeho príchod do USA, nezmenil Rooney svoje návyky. "Počas mojej kariéry som zažil niekoľko debutov, ale moja rutina sa ani v takýchto prípadoch nemení. Vstal som, naraňajkoval som sa a sledoval zápas Anglicka. Po krátkej prechádzke som sa naobedoval, zdriemol si a pripravil sa na zápas ako na každý iný."

Rooney sa k aktuálne poslednému tímu Východnej konferencie MLS pripojil po sezóne strávenej vo svojom materskom klube FC Everton. "Wazza" obliekal 13 sezón dres Manchestru United, s ktorým získal okrem iného päť majstrovských titulov a v sezóne 2007/08 vyhral Ligu majstrov. Za "červených diablov" odohral 559 zápasov a s 253 gólmi je historicky najlepším strelcom klubu.