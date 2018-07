TASR

Belgicku bronz z MS nestačí, Angličania sa tiež chcú zlepšovať

Zverenci trénera Roberta Martineza dokázali po víťazstve 1:0 v poslednom zápase základnej G-skupiny zdolať "Albión" aj v druhom vzájomnom meraní síl na turnaji v Rusku.

Belgickí hráči oslavujú úvodný gól Thomasa Meuniera v zápase o 3. miesto na MS 2018 vo futbale Belgicko - Anglicko v Petrohrade 14. júla 2018. — Foto: TASR/AP

Moskva 15. júla (TASR) – Futbalisti Belgicka zvíťazili v sobotňajšom zápase o bronz nad reprezentáciou Anglicka 2:0 a prekonali svoje doterajšie maximum, ktorým bolo štvrté miesto z MS 1986 v Mexiku. Obaja účastníci "malého finále" však majú do budúcnosti oveľa vyššie ciele.

Zverenci trénera Roberta Martineza dokázali po víťazstve 1:0 v poslednom zápase základnej G-skupiny zdolať "Albión" aj v druhom vzájomnom meraní síl na turnaji v Rusku. Kým v prvom stretnutí mali už oba tímy zabezpečený postup do osemfinále, sobotňajší zápas sľuboval motiváciu v podobe bronzových medailí. Úvod zápasu vyšiel lepšie "červeným diablom", keď už v 4. minúte poslal center Nacera Chadliho z ľavej strany za chrbát Jordana Pickforda pohotový Thomas Meunier. Historický úspech Belgičanov spečatil v 82. minúte Eden Hazard, ktorý si odniesol cenu pre najlepšieho hráča zápasu už tretíkrát na týchto MS. "Náš tím má víťaznú mentalitu potrebnú na získavanie trofejí. O dva až štyri roky budeme ešte lepší. Máme mladých hráčov a skvelý realizačný tím. Títo ľudia vedia ako z nás dostať maximum," povedal Hazard. To, že sa tím Belgicka nespolieha len na individuality, podčiarkuje aj fakt, že strelec prvého gólu v sobotňajšom zápase Thomas Meunier, bol už desiatym Belgičanom, ktorý sa na tohtoročných MS zapísal do listiny strelcov.

Belgičania vstúpil do turnaja suverénne, keď ovládli G-skupinu, v ktorej dokázali postupne zvíťaziť nad Panamou, Tuniskom a Anglickom so skóre 9:2. V osemfinále otočili zverenci Roberta Martineza nepriaznivý priebeh zápasu proti Japonsku z 0:2 na 3:2. Vo štvrťfinále Belgičania dokonale zaskočili favorizovaných Brazílčanov a víťazstvom 2:1 dokráčali medzi najlepšie štyri tímy na turnaji. Prvá prehra prišla v tú najnevhodnejšiu chvíľu. Hlavička Francúza Samuela Umtitiho z 51. minúty semifinálového zápasu ukončila sny Belgičanov o titule majstrov sveta. Tí sa však dokázali zmobilizovať a v "malom finále" proti Anglicku zaknihovali šieste víťazstvo na turnaji.

Najlepším strelcom tímu sa stal so štyrmi presnými zásahmi Romelu Lukaku, ktorý mal v priamom súboji so 6-gólovým Harrym Kaneom šancu zabojovať o korunu kráľa strelcov MS. V sobotňajšom zápase však obaja vyšli gólovo naprázdno. "Romelu má za sebou fantastický turnaj. Jeho prínos nespočíva len v strieľaní gólov. Veľmi si cením jeho víťaznú mentalitu a fakt, že mu nerobí problém hrať v ťažkých zápasoch. Je pre nás ideálnou 'deviatkou'. Je silný, gólový a dokáže na seba viazať obrancov, čím vytvára miesto pre svojich spoluhráčov. Fakt, že na turnaj neprišiel bojovať za seba, ale pre tím, len podčiarkuje jeho vyzretosť. Je to jeden z najväčších talentov belgického futbalu," chválil svojho zverenca Martinez.

Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja si tak pravdepodobne odnesie kapitán Anglicka Harry Kane. Teoretickú šancu ohroziť ho mali v nedeľňajšom finále ešte dvaja trojgóloví Francúzi Antoine Griezmann a Kylian Mbappe. "Dnešný zápas ukázal, že sa stále máme v čom zlepšovať. Máme mladý tím a stále sa učíme," zhrnul svoje dojmy zo zápasu Kane. Angličania sa na turnaji predstavili s druhým najmladším tímom spomedzi všetkých účastníkov, ktorého vekový priemer bol 26 rokov, rovnaký ako u Francúzska. Mladší tím ako Angličania mala už len Nigéria s priemerom 25,9 rokov. No Angličania aj napriek mladému veku dokázali vyrovnať doterajšie maximum krajiny z turnajov konaných mimo Britských ostrovov, ktorým bolo 4. miesto z Talianska z roku 1990. Titul z Wembley z roku 1966 zostáva stále jediným triumfom "kolísky futbalu" na MS.

"Dostali sme sa medzi štyri najlepšie mužstvá, no výkonnostne medzi ne zatiaľ nepatríme. V zápasoch proti elitným tímom sme sa jednoducho nedokázali presadiť. Belgičania boli lepší ako my. Dali sme zo seba všetko, ale na víťazstvo to nestačilo. Hráči si však od našich fanúšikov zaslúžia uznanie. Snažili sme sa dostať maximum z hráčov, ktorých máme k dispozícii. Reprezentácia nie je klub, nemôžete si hráčov kúpiť. Moji chlapci si však viedli výborne. Na turnaji sme boli konkurencieschopní, a dokonca sme prekonali ciele, ktoré sme si určili," zhodnotil pôsobenie svojich zverencov Gareth Southgate.

Angličanom hral na tohtoročnom turnaji do karát aj žreb základných skupín. V G-skupine si poradili s Tuniskom 2:1 a Panamou 6:1. V poslednom zápase však nestačili na Belgičanov, vďaka čomu sa paradoxne dostali do relatívne slabšej vetvy vyraďovacej časti turnaja. V osemfinále postúpili cez Kolumbiu až po jedenástkovom rozstrele, v ktorom dokázali Angličania zvíťaziť vôbec prvý raz vo svojej histórii a prerušili tak sériu neúspechov z rokov 1990, 1998 a 2006. Vo štvrťfinále vyradili "Tri levy" prekvapenie turnaja zo Švédska výsledkom 2:0. V semifinále ich však zarmútil v predĺžení Mario Mandžukič.

Nádeje "Albiónu" sa teraz upierajú k ME 2020, ktoré sa premiérovo uskutočnia až v dvanástich európskych krajinách. Najväčšou motiváciou je však fakt, že dejiskom semifinálových zápasov a finále bude londýnske Wembley, ktoré Angličanom prinieslo šťastie v roku 1966.