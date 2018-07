TASR

FUTBAL-MS: Belgicko má historický bronz, zdolalo Anglicko 2:0

Pre Belgicko je tretie miesto historický úspech na svetových šampionátoch. V súboji o bronz sa predstavilo aj na MS v roku 1986 v Mexiku, vtedy podľahlo 2:4 Francúzsku.

Belgickí hráči pózujú s bronzovými medailami po ich výhre nad Anglickom 2:0 v zápase o 3. miesto na MS 2018 vo futbale Belgicko - Anglicko v Petrohrade 14. júla 2018. — Foto: TASR/AP

Petrohrad 14. júla (TASR) - Futbalisti Belgicka získali bronzové medaily na MS 2018 v Rusku. V sobotňajšom zápase o tretie miesto v Petrohrade zvíťazili nad Anglickom 2:0. O prvý presný zásah sa postaral Thomas Meunier už v 4. minúte, poistku pridal v 82. minúte Eden Hazard.

O 3. miesto: Belgicko - Anglicko 2:0 (1:0) Góly: 4. Meunier, 82. E. Hazard. Rozhodcovia: Faghani – Sochandan, Mansúrí (všetci Irán), ŽK: 52. Stones, 78. Maguire (Ang.), Diváci: 64.406. zostavy a striedania: Belgicko: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Tielemans (78. Dembele), Witsel, Chadli (39. Vermaelen) - E. Hazard, De Bruyne, Lukaku (60. Mertens). Anglicko: Pickford - Jones, Stones, Maguire - Trippier, Loftus-Cheek (84. Alli), Dier, Delph, Rose (46. Lingard) - Sterling (46. Rashford), Kane.

Tréner Angličanov Gareth Southgate plánoval pred zápasom zmeny v zostave, oproti tomu uplynulému ich urobil päť. Štyri sa týkali stredu poľa, v bránke opäť nastúpil Jordan Pickford. Od začiatku sa hral svieži futbal, obe mužstvá sa púšťali do útoku, a Belgičanom vyšla ich prvá vážnejšia akcia. Rýchlu kombináciu po ľavej strane začal Lukaku, ktorý posunul loptu Chadlimu a jeho center zakončil spred bránky nedôsledne pokrytý Meunier. V 12. minúte už Pickford dobre zasiahol po strele De Bruyneho, na opačnej strane vystrašil belgickú obranu Loftus-Cheek. Jeho hlavičku však Courtois zneškodnil. Gólman Belgicka potom o dvanásť minút neskôr iba očami odprevadil loptu, ktorá letela vedľa pravej žrdi. Spoza šestnástky strieľal Kane, lopta mu však nesadla. Do konca polčasu ešte zaujala hlavička Alderweirelda, ktorá po rohovom kope letela tesne nad bránku, ale aj zranenie Chadliho. Toho nahradil v 39. minúte Vermaelen.

Do druhého dejstva poslal anglický kormidelník čerstvých hráčov Lingarda a Rashforda, a práve Lingard poslal v 53. minúte strieľanú prihrávku pred bránku na Kanea. Kanonier Albiónu však loptu tesne minul. Onedlho poslal De Bruyne skvelou kolmou prihrávkou do šance Lukakua, ale ten si sám pred Pickfordom zle spracoval loptu. Naďalej sa hral otvorený futbal, obe mužstvá sa snažili o jednoduché rýchle kombinácie, po jednej takej mal obrovskú šancu na vyrovnanie Dier. Loptu poslal ponad padajúceho Courtoisa, ale tesne pred bránkovou čiarou ju do bezpečia sklzom Alderweireld. Gólovú poistku potom mohol dať strelec prvého gólu Meunier, ktorý po krásnej kombinácii a strele z voleja nechal vyniknúť Pickforda, napokon sa to podarilo o dve minúty neskôr Edenovi Hazardovi. Ten poslal loptu do siete strelou z ľavej strany k bližšej žrdi po prihrávke De Bruyneho.

Belgickí hráči oslavujú úvodný gól Thomasa Meuniera (uprostred) v zápase o 3. miesto na MS 2018 vo futbale Belgicko - Anglicko v Petrohrade 14. júla 2018. (Foto: TASR/AP)

Hlasy po zápase /ČT Sport, BBC/: Roberto Martinez, tréner Belgicka: "Ďakujem svojim hráčom, tento úspech si zaslúžili. Náš tím bol nesmierne silný a talentovaný. Náš sen bol, aby bolo celé Belgicko pyšné. To sa nám, myslím, podarilo." Gareth Southgate, tréner Anglicka: "Belgičania boli lepší ako my. Mali viac času na regeneráciu, navyše majú špičkový tím. Mňa teší, že máme konkurencieschopné mužstvo, skončili sme v prvej štvorke a na tom môžeme stavať." Harry Kane, kapitán Anglicka: "Tento zápas ukázal, že sa ešte môžeme zlepšovať. Ešte nie sme hotové mužstvo, máme na čom pracovať. Nechceme čakať ďalších 20 rokov, kým sa dostaneme do semifinále, ale musíme pracovať a potom to príde. Urobili sme veľký krok vpred." Tobias Alderweireld, obranca Belgicka: "Dnes sme v súbojoch ukázali veľa vôle. Chceli sme bronz, začali sme dobre. Môžeme byť na seba hrdí, toto tretie miesto je najväčším úspechom pre Belgicko. Nech je to začiatok niečoho ešte lepšieho." Vincent Kompany, obranca Belgicka: "Skončili sme na treťom mieste, takto vysoko sme ešte nikdy neboli, takže som šťastný. Na MS sme šesťkrát vyhrali, finále bolo blízko. Dovolím si povedať, že ak by sme v ňom hrali, tak zvíťazíme."