TASR

Dnes o 16:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenské hokejistky a tréneri sa zdokonaľujú na kempe vo Fínsku

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/ Oliver Ondráš

Bratislava 13. júla (TASR) - Na rozvojový kemp ženského hokeja vo fínskom Vierumäki dostalo pozvánku 106 hokejistiek do 18 rokov z 22 krajín sveta, nechýba medzi nimi ani pätica Sloveniek.

Zo Slovenska cestovali do Fínska Nikola Nemčeková, Laura Šulíková, Júlia Matejková, Nina Kučerková a brankárka Ema Pösingerová. Okrem samotných hráčok sú súčasťou týždeň trvajúceho kempu aj členovia realizačných tímov. Boli rozdelení do ôsmich družstiev a každé bude viesť osobnosť z histórie ženského hokeja. Takými sú napríklad bývalá dlhoročná trénerka a generálna manažérka kanadskej reprezentácie Melody Davidsonová, bývalá brankárka švédskeho tímu Valentina Lizanová či trojnásobná majsterka sveta Molly Engstromová z USA. Ich poznatkami a postrehmi sa riadia aj tréner reprezentácie žien do 18 rokov Peter Kúdelka a trénerka brankárok Monika Kvaková. Obaja sú v kempe zaradení do realizačných tímov. "Máme tu nabitý program. Tréningy na ľade, na suchu, prípravu na tréning, jeho zhodnotenie, prípravu pred zápasmi a samotné zápasy," uviedol Kúdelka pre web hocekyslovakia.

Podľa Kúdelku je pre slovenské hokejistky veľkým plusom možnosť konfrontovať svoje schopnosti s hráčkami z ostatných krajín. "Aj pre mňa je to veľká skúška a perfektná skúsenosť. Na takomto kempe som po prvý raz a je to veľmi poučné."

Vo Fínsku sa zároveň uskutočňujú aj ďalšie dva projekty IIHF. Úlohou Women's Hockey Leadership Development Program je dlhodobé plánovanie a stratégia rozvoja ženského hokeja. Tohto programu sa vo Fínsku zúčastňuje aj Ľubomíra Kožanová. Ďalšie zastúpenie má Slovensko aj v projekte World Girls' Ice Hockey Weekend Program, ktorého cieľom je rozvoj náborovej činnosti a práce s najmenšími hokejistkami. Súčasťou tohto programu je Gabriela Sabolová a jednou z jeho inštruktoriek Diana Kosová – riaditeľka Odboru projektov a rozvoja SZĽH.