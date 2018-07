TASR

Ružomberok do novej sezóny s viacerými zmenami a túžbou ísť do Európy

Klub si nedával konkrétne ciele na umiestnenie, ale športový riaditeľ Dušan Tittel by si chcel opäť s tímom zahrať v pohárovej Európe.

Hráči MFK Ružomberok v príprave, archívna snímka. — Foto: TASR - Dušan Hein

Ružomberok 13. júla (TASR) - Futbalový klub MFK Ružomberok vkročí do novej sezóny Fortuna ligy s viacerými zmenami v kádri, ale i v realizačnom tíme. Na lavičke sa predstaví česká dvojica David Holoubek a Jiří Jarošík. Klub si nedával konkrétne ciele na umiestnenie, ale športový riaditeľ Dušan Tittel by si chcel opäť s tímom zahrať v pohárovej Európe.

"Ja permanentne na trénera tlačím, že druhé miesto je neúspech, no berieme to samozrejme s humorom. Chceme byť lepší ako minulý rok a nielen bodovo, výsledkovo, ale aj po hernej stránke. Samozrejme, veľmi radi by sme boli, keby sa znova do Ružomberka vrátila pekná 'tour' Európou," povedal na piatkovej tlačovke pred štartom sezóny Tittel. "Chceme to dotiahnuť čo najvyššie. Určite do každého zápasu pôjdeme s tým, že chceme vyhrať a z toho nikdy nezľavíme," vyjadril sa k danej téme Holoubek.

Ten vystriedal na pozícii hlavného trénera Norberta Hrnčára. "Po dvoch rokoch sa predchádzajúcej trénerskej dvojici Norbert Hrnčár – Richard Höger skončila zmluva. Vedenie klubu sa rozhodlo hľadať nové riešenie, aby sme sa posunuli ďalej. Prvý rok sme skončili na 3. mieste, hrali európsku súťaž, no druhý rok, najmä jeho jarná časť, hoci mužstvo sa prebojovalo do finále Slovenského pohára, nebola podľa našich predstáv. Hľadali sme možných kandidátov po celom Československu, aby sme našli trénerov, ktorí vedia pracovať s mladými hráčmi a takisto majú skúsenosti. Som rád, že sa nám podarilo do klubu dotiahnuť dvojicu Holoubek –Jarošík. Tento tandem má všetky predpoklady napĺňať naše myšlienky a zámery pri prebudovaní mužstva," vysvetlil Tittel.

"Tých zmien, ktoré sa udiali po uplynulej sezóne, je niekoľko. Či už v realizačnom tíme alebo v hráčskom kádri. Čo sa týka prípravy, išlo hlavne o konfrontácie s českými mužstvami, zväčša z najvyššej súťaže. V sobotu (14. júla) mužstvo ešte čaká generálka proti Třincu," povedal generálny riaditeľ Ľubomír Golis.

V porovnaní s jarnou časťou uplynulej sezóny na aktuálnej súpiske Liptákov chýba deväť mien – Peter Maslo, Branislav Ľupták, Jozef Menich, Artur Pikk, Mário Almaský (všetkým sa skončili kontrakty), Lukáš Urminský (zmluva sa naplní 31. júla), Nermin Haskič (ukončenie spolupráce po vzájomnej dohode), Šimon Kupec (v riešení hosťovanie v GKS Katovice) a Róbert Gešnábel (dočasné pozastavenie činnosti zo strany SFZ). Na druhej strane pod Čebraťom zatiaľ rátajú s piatimi novými tvárami - brankárom Janom Čvrtečkom zo Sparty Praha, Macedóncom Janim Urdinovom, Ismarom Tandirom z Bosny a Hercegoviny, Viktorom Jedinákom z Podbrezovej a Filipom Twardzikom, ktorý naposledy hrával vo Vítkoviciach. Zatiaľ do zápasového kolotoča ešte nenaskočí Dominik Kružliak, no po plastike krížneho väzu, ktorej sa podrobil vo februári, už s mužstvom trénuje.

Liptáci sa na nový ligový ročník začali hotovať 14. júna v domácich podmienkach a potom absolvovali takmer dvojtýždňové sústredenie v Čechách (Nymburk, Uherský Brod). Všetkých päť vážnejších zápasových previerok "Ruža" odohrala za riekou Moravou. Podľahla Baníku Ostrava 0:1, remizovala na pražskom Strahove so Spartou (0:0) a v Pardubiciach (0:0), prehrala v Olomouci (1:2) a vyhrala v Karvinej (3:1). "V zápasoch s poprednými českými tímami sme obstáli herne, ale nie výsledkovo, s čím nemôžeme byť spokojní. Prejav mužstva však bol slušný," uviedol Holoubek. "V príprave sme kládli dôraz predovšetkým na dobrú defenzívu. Keď dostanete dva – tri góly, je problém zápas otáčať. Do útoku stále hľadáme hráča, ktorý je schopný streliť viac gólov. Chceme sa prezentovať náročným a atraktívnym futbalom, ktorý bude divákov lákať."

Šéfovi šatne Jánovi Maslovi sa leto zaliečalo. "Bola to tvrdá, dobrá príprava, potrebujeme ešte zapracovať niektorých nových hráčov do mužstva. Aj samotné zápasy ukázali, že je na čom stavať. Verím, že to premietneme i do ligy," dodal.