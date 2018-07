Dobré noviny

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mysleli si, že sa rozplakal kvôli novonarodenému synovi. Skutočný dôvod vás dojme oveľa viac

Trápenie trvalo celých 285 dní. Bojovala nielen o svoj život, ale aj o život svojho dieťaťa. A on sa na to mohol iba bezmocne prizerať a na záver sa neubránil slzám. Ich dôvod vás však prekvapí.

Zúfalstvo muža na pôrodnej sále. — Foto: Kirstie Perez Photography

WASHINGTON 15. júl (Dobré noviny) - Pôrod býva jednou z najkrajších udalostí v živote ženy a prípadne aj muža, ak je prítomný na sále. No nie vždy všetko prebieha hladko. Dôkazom je aj príbeh ženy, ktorej počas tehotenstva diagnostikovali Hyperemesis Gravidarum. Ochorenie sprevádzajú extrémne tehotenské nevoľnosti, strata váhy, celková nerovnováha a veľké bolesti.

Mladá žena si prešla tehotenským peklom, ktoré vyvrcholilo pôrodom, počas ktorého bojovala zato, aby priviedla na svet nový život. Nebola v tom však sama. Po jej boku stál jej milovaný muž, ktorý jej však nedokázal nijako pomôcť. Držal ju pevne za ruku a bezmocne sa prizeral, ako bojuje nielen o život ich dieťaťa, ale aj o ten svoj.

Tento zápas zdokumentovala aj fotografka Kristie Perezová. Nebol to prvý pôrod, ktorý fotila, no tento bol pre ňu veľmi silný: „Emócie na pôrodnej sále sa dali doslova krájať.“

Dokonca sa jej podarilo odfotiť, ako muž plakal. Kristie si myslela, že ho dojal pohľad na novonarodeného syna, no on jej odpovedal: „To nie je dôvod, prečo som plakal.“ Fotografka sa ho teda opýtala, ako to myslí...

Nie je to iba o dieťati

Vyrozprával jej príbeh o tom, ako jeho žena schudla počas tehotenstva 15 kíl, ako ju kvôli dehydratácii štyrikrát viezol do nemocnice a neuveriteľne sa o ňu bál, ako jedol na schodoch domu len preto, aby jej nebolo zle z pachu v dome...

A prečo teda plakal? „Toto je prvýkrát za desať mesiacov, čo vidím úsmev na jej tvári.“

Kristie nikdy nesúhlasila s tým, že „je to iba o dieťati“. A utvrdil ju v tom práve tento silný zážitok z pôrodu.

A má aj dôležitý odkaz pre „silnejšie“ pohlavie: „Muži, prosím, pochopte, aká silná môže byť vaša empatia. Všetkým matkám, ktoré majú traumatizujúce tehotenstvo, no aj napriek tomu nájdu spôsob, ako sa usmievať, patrí ďakujem. Ďakujem za to, že ste sa obetovali a trpezlivo priniesli svoje drahé dieťa do tohto sveta. To nie je jednoduchý výkon.“

Pozrite sa, aké emotívne fotky sa jej podarilo zachytiť.

— Foto: Kirstie Perez Photography

— Foto: Kirstie Perez Photography

— Foto: Kirstie Perez Photography

— Foto: Kirstie Perez Photography

— Foto: Kirstie Perez Photography

— Foto: Kirstie Perez Photography

— Foto: Kirstie Perez Photography

— Foto: Kirstie Perez Photography

— Foto: Kirstie Perez Photography