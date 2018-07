Dobré noviny

Starček nevládal prejsť cez cestu. Čo urobil tento policajt, si zaslúži obdiv každého z nás

Tento policajt si skutočne právom zaslúži obdiv každého jedného z nás.

Mianyang 13. júla - Tento policajt zapôsobil na celý svet. Počas dopravnej špičky si všimol staršieho pána, ktorý mal problém prejsť cez cestu. Starý pán kráčal cez cestu so svojimi dvomi barlami tak pomaly, že kým sa dostal čo i len do polovice priechodu pre chodcov, zelená na semafore preblikla na červenú. Policajt Qin Weije však zakročil a ponúkol sa, že starému pánovi pomôže. Niekto by možno čakal, že mu len podá ruku, no policajt zašiel oveľa ďalej. Seniora vzal jednoducho na plecia a spolu prešli cez rušnú cestu.

Dobrý skutok ochotného policajta sa odohral v čínskom meste Mianyang 4. júna. Hoci obdiv si zaslúži predovšetkým ochotný policajt, zaujímavé je aj to, že žiadne auto, hoci bola práve ranná dopravná špička a väčšina vodičov sa ponáhľala do práce, sa ani nepohlo a nesnažilo sa policajta so starčekom obísť, ale všetci trpezlivo počkali, kým starček s policajtom bezpečne neprejdú na druhú stranu cesty. Toto si naozaj zaslúži obdiv celého sveta.