Dnes o 15:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Rozhodcovia vítajú VAR, Kružliak: Určite je to na prospech

Novinka debutuje na majstrovstvách sveta v Rusku a predovšetkým v prvej fáze šampionátu bola často v akcii.

Na archívnej snímke rozhodca Ivan Kružliak. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 13. júla (TASR) - Futbaloví rozhodcovia vítajú zavedenie videoasistentov (VAR) a nevnímajú ich ako zásah do svojej autority. Novinka debutuje na majstrovstvách sveta v Rusku a predovšetkým v prvej fáze šampionátu bola často v akcii.

Vo vyraďovacej časti už v porovnaní so stretnutiami v skupinách ubudlo situácií, v ktorých zohral VAR hlavnú úlohu. Bývalý anglický rozhodca Howard Webb to považuje za pozitívny vývoj. "Už sa nerobia také chyby, na tieto zápasy vyberajú najlepších rozhodcov. VAR však nikam nezmizol, odvádza prácu za oponou. Nemal by pútať pozornosť, ale byť k dispozícii, len keď to bude naozaj potrebné," zdôraznil arbiter finále MS 2010 pre TSN.

Využívanie opakovaných záberov je vo viacerých odvetviach už roky samozrejmosť, no vo futbale čakalo pre konzervatívne riadenie pravidiel na šancu dlhšie. "Všetci sme to zobrali ako fakt. Majstrovstvá sveta sú vrcholné podujatie a dnešný futbal je oveľa rýchlejší ako v minulosti, takže v zápase môže dôjsť k spornému alebo nešťastnému rozhodnutiu. Po zápase sa určite nerozpráva o rozhodcovi toľko, keby rozhodnutie zostalo zlé. Určite je to na prospech futbalu," povedal slovenský arbiter Ivan Kružliak pre TASR.

Videoasistentov považuje za prospešných nielen pre tímy a fanúšikov, ale aj pre kolegov na trávniku: "Samozrejme, všetci chápu, že aj rozhodcovia sú ľudia a môžu urobiť chybu. Keď máme nástroj, ktorý ju odstráni v zápase, všetci to len vítame. Rozhodca možno pracoval desať, pätnásť rokov, aby sa po prvý raz dostal na šampionát, a jedno zlé rozhodnutie by mohlo zničiť jeho kariéru. Takže berieme to trošku ako ochranu nás rozhodcov." VAR zasiahol najmä spočiatku turnaja do diania viackrát, než Kružliak predpokladal: "Sám som nečakal, že bude až toľko situácií. Samozrejme, bol som si istý, že nejaké sa vyskytnú. Bolo nariadených dosť pokutových kopov, iba to ukazuje oprávnenosť tejto techniky."

Neznamená to však alibi. Medzinárodný výbor pre pravidlá futbalu (IFAB) zadefinoval, že konečný verdikt je zakaždým na hlavnom arbitrovi, hoci: "Samozrejme, môže nastať situácia, pri ktorej mu videoasistent povie, že to bola jednoznačná chyba a nechoď si to ani pozerať. Či je hráč mimo hry, alebo lopta celým objemom za bránkovou čiarou, to je jednoducho fakt, nie je to na posúdení človeka. Myslím si, že to bolo v zápase Egypta, keď dal jedenástku na 1:3 s Ruskom. V tomto prípade videoasistent povedal rozhodcovi, bolo to vnútri šestnástky, musíš nariadiť penaltu. Nešiel sa ani pozrieť, opravil sa a nariadil pokutový kop. Iné je to pri posudzovaní, či to bol, alebo nebol priestupok. Rozhodca sa počas hry vcíti do zápasu, či hráči pochopili jeho filozofiu, môže to troška pustiť na jednej, ako aj na druhej strane. Preto by VAR nemal zasahovať, pokiaľ nejde o niečo jednoznačné. Rozhodnutie je vždy na arbitrovi, no ak mu VAR povie, že to bol fakt, je zbytočné, aby si išiel pozrieť záznam."

Najlepší fortunaligový arbiter uplynulých štyroch sezón sa s novinkou stretol na vlaňajších MS hráčov do 20 rokov v Kórejskej republike, kde bol v pozícii náhradného rozhodcu: "Absolvoval som krátke školenie. Testovali systém, bola tam časť rozhodcov z MS 2018. Mali možnosť skúšať a vyladiť chyby, aby to mohli zaviesť do Ruska naostro. Predpokladám, že sa čaká na správu zo šampionátu, ak všetko dopadne dobre, možno do dvoch rokov by to mohlo prísť aj do Ligy majstrov. Do jednoznačného stanoviska Európskej futbalovej únie (UEFA) budeme dostávať len čiastočné informácie, potom nám určite dajú viac školení." Podľa hodnotenia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) bola prvotná úspešnosť VAR na šampionáte 99,3 percenta.

Tridsaťštyriročný Kružliak dostal v minulej sezóne LM dôveru v dvoch stretnutiach skupinovej fázy (FC Liverpool - NK Maribor a Manchester City - Feyenoord Rotterdam) a pravidelne figuruje v dueloch Európskej ligy. Na MS 2018 sú videoasistenti z radov rozhodcov, takže po prípadnom zavedení VAR do európskych súťaží by sa funkcia mohla ujsť aj Slovákovi: "Je to veľmi ťažká úloha, nezávidím ju chalanom. Pokiaľ to pôjde do praxe, zrejme sa tomu nevyhnem, radšej však rozhodujem na ihrisku. Takmer dvadsať rokov som rozhodca, toto by bolo nové. Samozrejme, ak to príde, budem sa musieť prispôsobiť."

O čosi vzdialenejšie je používanie VAR v najvyššej slovenskej súťaži. "Je to na Únii ligových klubov (ÚLK) a Slovenskom futbalovom zväze (SFZ). Viem, že nejaké rokovania boli, snaha SFZ je, aby bol do budúcna VAR aj u nás. Samozrejme, nie je to úplne jednoduché, je to aj finančne náročné. Predpokladám, že to chce čas, aby sme dospeli k nejakému záveru," dodal Kružliak.