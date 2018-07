TASR

Dnes o 15:27 čítanie na minútu 0 zdieľaní EL: Trenčan Šemrinec pred odvetou s Podgoricou: Nič nie je rozhodnuté

Futbalisti Trenčína si na ihrisku čiernohorskej Budučnosti Podpogrica vytvorili v úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA 2018/19 dvojgólový náskok (2:0).

Brankár Trenčína Igor Šemrinec, archívna snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Trenčín 13. júla (TASR) - Súťažná premiéra holandského trénera Ricarda Moniza v slovenskom futbalovom AS Trenčín skončila na výbornú. Trenčania si na ihrisku čiernohorskej Budučnosti Podpogrica vytvorili v úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA 2018/19 dvojgólový náskok (2:0). Brankár AS Igor Šemrinec ale nelieta po súboji v Podgorici v oblakoch.

"Proti Steaue Bukurešť sme doma prehrali 0:2. Vonku sme v priebehu dvadsiatich minút toto manko zmazali. Vo Viedni sme viedli nad Rapidom 2:0 po domácej prehre 0:4. Musíme byť stále veľmi dobre koncentrovaní. Verím však, že odvetu zvládneme a postúpime," citoval Šemrinca oficiálny web Trenčína, ktorý si EL vybojoval v úspešnej baráži s MŠK Žilina.

Rovnako opatrný, hoci trochu optimistickejšie naladený, bol obranca Martin Šulek. "Odveta je stále pred nami. Ťarcha je ale na Podgorici. Musia otvoriť hru, čo nám môže vyhovovať," povedal dvadsaťročný odchovanec klubu.

Jedným z pozitív štvrtkového zápasu v metropole Čiernej Hory je nula na konte brankára Šemrinca. "Pravdou je, že dostávame veľa gólov. V príprave to bolo aj zo štandardných situácií, ktorých mala Budučnost celkom dosť. Som veľmi rád, že sa nám ich podarilo celkom s prehľadom ustáť," povedal Šemrinec.

Dôležité momenty pre výsledok sa odohrávali v závere oboch polčasov a v úvode druhého polčasu. V týchto momentoch však zasiahol v poslednom momente skvelým zákrokmi brankár AS, skvelým blokovaním Šulek aj vracajúci sa hráči, ktorí nedali súperovi dostatok pokoja pri zakončení. "Nemalo by sa nám to stávať. Veľmi rýchlo sa to totiž vie vypomstiť. Viac ako 70 minút sme ale boli lepším tímom. Vyhrali sme zaslúžene," dodal brankár Trenčína.